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A kubai származású, teltkarcsú divatmodell, Devyn Garcia nem finomkodik, megmutatja buja idomait – brutál galéria

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A szépsége nem a „tökéletesre csiszolt” kategória, sokkal érdekesebb annál. Devyn Garcia egy buja, teltkarcsú, magabiztos "dög".
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amerikaimodellkubai

Devyn Garcia egy kubai-amerikai modell, a Victoria’s Secret egyik új generációs arca. A Ford Models szerződött vele, és gyorsan a testpozitív divat egyik meghatározó szereplője lett.

Devyn Garcia, modell
Devyn Garcia, modell
Fotó: Victoria's Secret via Bestimage

Devyn Garcia, akit a Vogue és az Elle is címlapra tett. A kifutón és a fotókon is ugyanazt hozza: erőt, karaktert és természetes jelenlétet.

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