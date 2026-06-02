A kubai származású, teltkarcsú divatmodell, Devyn Garcia nem finomkodik, megmutatja buja idomait – brutál galéria

Devyn Garcia egy kubai-amerikai modell, a Victoria’s Secret egyik új generációs arca. A Ford Models szerződött vele, és gyorsan a testpozitív divat egyik meghatározó szereplője lett.

Devyn Garcia, modell

Fotó: Victoria's Secret via Bestimage

Devyn Garcia, akit a Vogue és az Elle is címlapra tett. A kifutón és a fotókon is ugyanazt hozza: erőt, karaktert és természetes jelenlétet.