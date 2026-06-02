A kubai származású, teltkarcsú divatmodell, Devyn Garcia nem finomkodik, megmutatja buja idomait – brutál galéria

A szépsége nem a „tökéletesre csiszolt” kategória, sokkal érdekesebb annál. Devyn Garcia egy buja, teltkarcsú, magabiztos "dög".
Devyn Garcia egy kubai-amerikai modell, a Victoria’s Secret egyik új generációs arca. A Ford Models szerződött vele, és gyorsan a testpozitív divat egyik meghatározó szereplője lett.
Devyn Garcia, akit a Vogue és az Elle is címlapra tett. A kifutón és a fotókon is ugyanazt hozza: erőt, karaktert és természetes jelenlétet.
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