A dögös, tetkós lány bikinifelsőkben mutogatja hibátlan melleit – Greeicy Rendón szexi galériája

Ő az a nő, akinek az arcán mindig van egy kis játék, egy kis élet. Greeicy Rendón nem steril, nem kimért, nem porcelán. Inkább olyan, mint egy élő ritmus, amit nem lehet megállítani.

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Greeicy Rendón a kolumbiai Caliban született színésznő, táncos, énekesnő. A Vámpírlány című televiziós sorozattal lett nemzetközi ismertségű, majd zenei karrierje is berobbant. Greeicy Rendón képein nem a pózok, a beállítások ütnek, hanem a természetes szépsége, maga az élet, ami lüktet, mozog. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Greeicy (@greeicy) által megosztott bejegyzés

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