A dél-koreai színésznő, Han Hyo-joo olyan szép és hideg, mintha egy jégszobrász faragta volna – mutatjuk a lebilincselő képeit

Magas, karcsú alkatú nő, az arca finoman szögletes, tiszta vonalakkal, ami egyszerre ad neki elegáns és kissé hűvös megjelenést. Han Hyo-joo összességében olyan nő, akinek a szépsége nem harsány és nem tolakodó: inkább letisztult, fegyelmezett és nagyon kontrollált.

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Han Hyo-joo dél‑koreai színésznő, aki sorozatokkal vált ismertté, majd mozifilmekben is bizonyított. Han Hyo-joo, színésznő

Fotó: e70 Han Hyo-joo a képein általában nem mosolyog, nem magyaráz – csak jelen van, de azt keményen. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hanhyojoo (@hanhyojoo222) által megosztott bejegyzés

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