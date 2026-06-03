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színésznő

A dél-koreai színésznő, Han Hyo-joo olyan szép és hideg, mintha egy jégszobrász faragta volna – mutatjuk a lebilincselő képeit

39 perce
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Magas, karcsú alkatú nő, az arca finoman szögletes, tiszta vonalakkal, ami egyszerre ad neki elegáns és kissé hűvös megjelenést. Han Hyo-joo összességében olyan nő, akinek a szépsége nem harsány és nem tolakodó: inkább letisztult, fegyelmezett és nagyon kontrollált.
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színésznőfilmsorozatdél-koreai

Han Hyo-joo dél‑koreai színésznő, aki sorozatokkal vált ismertté, majd mozifilmekben is bizonyított. 

Han Hyo-joo, színésznő
Han Hyo-joo, színésznő
Fotó: e70

Han Hyo-joo a képein általában nem mosolyog, nem magyaráz csak jelen van, de azt  keményen.

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