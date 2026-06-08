Az orosz porcelánarcú topmodell, Irina Kulikova fotói lebilincselőek – egyedülállóan szexi galéria

Irina Kulikova orosz divatmodell. Moszkvában született és a Vogue és a Women Management szerint az egyik legkeresettebb orosz topmodell volt. Dolgozott többek között: a Prada, a Valentino, a Louis Vuitton, a Dior, a Chanel, a Dolce & Gabbana kampányaiban.

Irina Kulikova nem a ruháktól lesz dögös, hanem attól, ahogyan viseli azokat.