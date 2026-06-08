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divatmodell

Az orosz porcelánarcú topmodell, Irina Kulikova fotói lebilincselőek – egyedülállóan szexi galéria

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A divatszakma mindig is csak „az orosz porcelánarcú topmodellként” emlegette. Irina Kulikova szépsége valóban egészen különleges. A stílusa letisztult, modern, néha kifejezetten minimalista.
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divatmodelloroszPradaVogue

Irina Kulikova orosz divatmodell. Moszkvában született és a Vogue és a Women Management szerint az egyik legkeresettebb orosz topmodell volt. Dolgozott többek között: a Prada, a Valentino, a Louis Vuitton, a Dior, a Chanel, a Dolce & Gabbana kampányaiban.

Irina Kulikova nem a ruháktól lesz dögös, hanem attól, ahogyan viseli azokat.

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