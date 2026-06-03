Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tragédiát okozott Magyar Péter kordonbontása a Karmelitánál

Sport

A Fradi bejelentette két kulcsjátékos távozását

ukrán

A réveteg tekintetű, dúskeblű ukrán énekesnő, Jerry Heil durván kipakolta a melleit – szexi képgaléria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Magas és nagyon vékony, hosszú combokkal és könnyed mozgással. Jerry Heil összességében olyan nő, akinek a szépsége nem harsány: inkább finom, tiszta és nagyon karakteres.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukráneurovíziós dalfesztiválonénekesnő

Jerry Heil ukrán énekesnő és dalszerző, aki a  YouTube‑on indult, majd a Vegan című slágerrel robbant be. A 2020-as években az ukrán pop egyik legkarakteresebb hangja lett.  Ő képviselte Ukrajnát a 2024-es Eurovíziós Dalfesztiválon. 

Jerry Heil, énekesnő
Jerry Heil, énekesnő

Jerry Heil minden képén ugyanazzal a finom, csendes, kicsit álmodozó tekintettel néz vissza rád.

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!