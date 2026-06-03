A réveteg tekintetű, dúskeblű ukrán énekesnő, Jerry Heil durván kipakolta a melleit – szexi képgaléria

Jerry Heil ukrán énekesnő és dalszerző, aki a YouTube‑on indult, majd a Vegan című slágerrel robbant be. A 2020-as években az ukrán pop egyik legkarakteresebb hangja lett. Ő képviselte Ukrajnát a 2024-es Eurovíziós Dalfesztiválon.

Jerry Heil, énekesnő