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modell

A Netflix feltörekvő sztárja, Jung Ho-yeon maga a szoborszerű tökéletesség – lenyűgözően szexi galéria

18 perce
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A szépsége nem a koreai sztenderd szerint tökéletes – hanem bármelyik európai klasszikus mérce szerint is. Jung Ho-yeon vonásai olyanok, mintha egy szobrász alkotta volna azokat egyetlen mozdulattal.
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modellkoreaiszínésznőnetflix

Jung Ho-yeon egy dél-koreai modell és színésznő, akit leginkább a Netflix Squid Game című televíziós sorozatából ismerhetünk. Emellett sokat dolgozott kifutómodellként, és ő volt az első koreai szóló címlapsztár a Vogue magazinban. 

Jung Ho-yeon
Jung Ho-yeon, színésznő, modell
Fotó: KGC-34/130810 / Northfoto

Jung Ho-yeon képein hibátlan szimmetria érvényesül és a csendes, szoborszerű fölény, amit nem lehet tanulni.

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