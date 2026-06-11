A Netflix feltörekvő sztárja, Jung Ho-yeon maga a szoborszerű tökéletesség – lenyűgözően szexi galéria

A szépsége nem a koreai sztenderd szerint tökéletes – hanem bármelyik európai klasszikus mérce szerint is. Jung Ho-yeon vonásai olyanok, mintha egy szobrász alkotta volna azokat egyetlen mozdulattal.

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Jung Ho-yeon egy dél-koreai modell és színésznő, akit leginkább a Netflix Squid Game című televíziós sorozatából ismerhetünk. Emellett sokat dolgozott kifutómodellként, és ő volt az első koreai szóló címlapsztár a Vogue magazinban. Jung Ho-yeon, színésznő, modell

Fotó: KGC-34/130810 / Northfoto Jung Ho-yeon képein hibátlan szimmetria érvényesül és a csendes, szoborszerű fölény, amit nem lehet tanulni. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hoyeon (@hoooooyeony) által megosztott bejegyzés

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