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Káprázatos tekintet, lenyűgöző test – Kareena Kapoor nem véletlenül Bollywood királynője – szexi galéria

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A megjelenése, a jelenléte nem igényel különösebb magyarázatot. Kareena Kapoor a stílusa elegáns, néha kifejezetten vagány, de lrginkább fejedelmi.
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színésznőindiaifilm

Kareena Kapoor, akit gyakran emlegetnek a „Bollywood királynőjeként”, egy elismert indiai színésznő, akit sokoldalú színészi képességeiről és több, mint nyolcvan sikeres filmben betöltött meghatározó szerepeiről ismernek.

Kareena Kapoor, színésznő
Kareena Kapoor, színésznő
Fotó: Azhar Khan

Kareena Kapoor hat Filmfare-díj nyertese, és a hindi filmipar méltán egyik legjobban fizetett színésznője.

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