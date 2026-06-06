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A japán-afroamerikai modell, Kimora Lee Simmons szépsége egyszerűen lenyűgöző – mutatjuk a brutál fotóit

1 órája
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Az a nő, akinek a megjelenése már önmagában külön kategória. Kimora Lee Simmons japán és afroamerikai származása a képeken azonnal kitűnik. Az arca egyszerre finom és karakteres, a vonásai különlegesek, és van benne egy olyan egzotikus elegancia, amit nem lehet összekeverni senki mással.
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japánszépségmodellafroamerikai

Kimora Lee Simmons a divatvilág kiemelkedő alakja, amerikai modell, üzletasszony és médiaszemélyiség. Japán anyától és afroamerikai apától született. A Baby Phat márka vezetőjeként és televíziós szerepléseivel vált meghatározóvá. Modellkarrier, divat, üzlet – mindenhol jelen van.

Kimora Lee Simmons, modell
Kimora Lee Simmons, modell
Fotó: T. Lowe

Kimora Lee Simmons nem próbál semmit túljátszani: ő csak megjelenik, és a képek máris élnek.

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