A japán-afroamerikai modell, Kimora Lee Simmons szépsége egyszerűen lenyűgöző – mutatjuk a brutál fotóit

Az a nő, akinek a megjelenése már önmagában külön kategória. Kimora Lee Simmons japán és afroamerikai származása a képeken azonnal kitűnik. Az arca egyszerre finom és karakteres, a vonásai különlegesek, és van benne egy olyan egzotikus elegancia, amit nem lehet összekeverni senki mással.

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Kimora Lee Simmons a divatvilág kiemelkedő alakja, amerikai modell, üzletasszony és médiaszemélyiség. Japán anyától és afroamerikai apától született. A Baby Phat márka vezetőjeként és televíziós szerepléseivel vált meghatározóvá. Modellkarrier, divat, üzlet – mindenhol jelen van. Kimora Lee Simmons, modell

Fotó: T. Lowe Kimora Lee Simmons nem próbál semmit túljátszani: ő csak megjelenik, és a képek máris élnek. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Baby Phat (@babyphat) által megosztott bejegyzés

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