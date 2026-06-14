Királyi elegancia és örök sárm: évfordulós emlékezés Darvas Ivánra

Az eredetileg Darvas Szilárd néven, Bején született művész igazi multikulturális közegben nevelkedett: édesanyja orosz, édesapja magyar volt, gyermekkorát Prágában töltötte, így a német és az orosz nyelvet is tökéletesen beszélte. Nevét azért változtatta Ivánra, hogy a kor ünnepelt humoristájától megkülönböztesse magát. Pályája robbanásszerűen indult, a Liliomfi sármos hősszerelmeseként egy csapásra az ország kedvence lett.
Születésének aktuális évfordulóján egy különleges időutazásra hívjuk olvasóinkat: egy exkluzív galériával emlékezünk a magyar színjátszás egyik legnagyobb és legmeghatározóbb ikonjára, felidézve a legfontosabb filmszerepeit, színházi pillanatait és a kulisszák mögötti arcát.
Az 1956-os forradalom idején tanúsított bátor magatartása (forradalmi bizottságot szervezett, hogy kiszabadítsa politikai fogoly bátyját) miatt börtönbe zárták, évekig segédmunkásként kellett dolgoznia, de a tehetségét nem tudták megtörni. Visszatérése után olyan remekművekben nyújtott felejthetetlen alakítást, mint a Szerelem, A tizedes meg a többiek, vagy a színháztörténeti mérföldkőnek számító Egy őrült naplója. Emellett a hazai misztikus filmgyártás csúcsaként emlegetett A Pendragon legenda című krimiben is zseniálisan formálta meg a rejtélyes Earl of Gwynedd karakterét. A kétszeres Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas művész, a Nemzet Színésze 2007-ben hagyott itt bennünket, de zsenialitása a mai napig velünk él.