Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
liliomfi

Királyi elegancia és örök sárm: évfordulós emlékezés Darvas Ivánra

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vannak színészek, akik kiválóan játszanak, és vannak, akik puszta jelenlétükkel képesek megváltoztatni a színházterem vagy a mozi levegőjét. Darvas Iván kétségkívül az utóbbiak közé tartozott. Egyszerre volt meg benne a klasszikus, arisztokratikus elegancia, az intellektuális mélység és a sármos könnyedség, amellyel azonnal megbabonázta a közönséget.
Link másolása
Vágólapra másolva!
liliomfiivándarvas ivánmagyarelegancia

Az eredetileg Darvas Szilárd néven, Bején született művész igazi multikulturális közegben nevelkedett: édesanyja orosz, édesapja magyar volt, gyermekkorát Prágában töltötte, így a német és az orosz nyelvet is tökéletesen beszélte. Nevét azért változtatta Ivánra, hogy a kor ünnepelt humoristájától megkülönböztesse magát. Pályája robbanásszerűen indult, a Liliomfi sármos hősszerelmeseként egy csapásra az ország kedvence lett.

a Magyar Rádió 20-as stúdiója, Darvas Iván és Latinovits Zoltán színművészek. Év 1969 Képszám 190869 Fotó adományozó Szalay Zoltán Kulcsszavak
A Magyar Rádió 20-as stúdiója, Darvas Iván és Latinovits Zoltán színművészek, 1969
Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Születésének aktuális évfordulóján egy különleges időutazásra hívjuk olvasóinkat: egy exkluzív galériával emlékezünk a magyar színjátszás egyik legnagyobb és legmeghatározóbb ikonjára, felidézve a legfontosabb filmszerepeit, színházi pillanatait és a kulisszák mögötti arcát.

jelenet az MTV 1963. szilveszteri műsorában sugározott, Slágermúzeum című revüfilmből. Csikós Rózsi és Darvas Iván színművészek. Év 1963 Képszám 39214 Fotó adományozó Hangosfilm Kulcsszavak színházművészet, híres ember, csók, színész, zárt szemek
a Magyar Rádió stúdiója, BÚÉK 1965! A Rádió szilveszteri műsora. Darvas Iván és Agárdy Gábor színművészek. Év 1964 Képszám 146801 Fotó adományozó Szalay Zoltán Kulcsszavak Budapest, Magyar Rádió, paróka, kotta
a Magyar Rádió stúdiója, BÚÉK 1965! A Rádió szilveszteri műsorában Sinkovits Imre és Darvas Iván színművészek. Év 1964 Képszám 146810 Fotó adományozó Szalay Zoltán Kulcsszavak Budapest, Magyar Rádió
a Magyar Rádió 6-os stúdiója, a Nyáron egyszerű... ? című zenés műsor, Darvas Iván színművész, Fényes Kató énekes, Bodrogi Gyula és Bársony Rózsi színművészek. Év 1964 Képszám 147846 Fotó adományozó Szalay Zoltán Kulcsszavak Budapest
Vígszínház, Arthur Miller: Közjáték Vichyben című drámájának előadása. Harkányi Endre, Latinovits Zoltán, Benkő Gyula, Kern András, Pethes Sándor, Darvas Iván, Várkonyi Zoltán színművészek. Év 1965 Képszám 173963 Fotó adományozó Kotnyek Antal Kulcsszavak
a felvétel az Egy szerelem három éjszakája című film forgatásakor készült. Balról Latinovits Zoltán, Sinkovits Imre és Darvas Iván színművészek, pipával Révész György a film rendezője. Év 1967 Képszám 150143 Fotó adományozó Révész György Szerző Inkey Tibo
Magyar Rádió 20-as stúdiója, Barbara Garson Makbegy című színdarabjából készült rádiójáték felvétele. Sinkovits Imre, Mezey Mária és Darvas Iván színművészek. Év 1967 Képszám 147064 Fotó adományozó Szalay Zoltán Kulcsszavak Budapest, Magyar Rádió
Pesti Színház, Darvas Iván színművész Gogol: Egy őrült naplója c. darabjának előadásán. Év 1968 Képszám 84716 Fotó adományozó Magyar Hírek folyóirat Kulcsszavak híres ember, szemüveg, gyertya, Budapest
(Leningrád), Puskin városnegyed, Feodorovszkij Gorodok épületegyüttes. Darvas Iván színművész a "Kapaszkodj a fellegekbe!" című magyar-szovjet filmszatíra főszereplője a forgatáson. Év 1969 Képszám 255558 Fotó adományozó Bojár Sándor Kulcsszavak
(Leningrád), Puskin városnegyed, Feodorovszkij Gorodok épületegyüttes. Darvas Iván színművész a "Kapaszkodj a fellegekbe!" című magyar-szovjet filmszatíra főszereplője a forgatáson. Év 1969 Képszám 255558 Fotó adományozó Bojár Sándor Kulcsszavak
a Magyar Rádió 20-as stúdiója, Darvas Iván és Latinovits Zoltán színművészek. Év 1969 Képszám 190869 Fotó adományozó Szalay Zoltán Kulcsszavak
a Magyar Rádió stúdiója, Boros János és Rapcsányi László Az első év című dokumentumjátékának felvétele. Bodrogi Gyula és Darvas Iván színművészek. Év 1972 Képszám 147547 Fotó adományozó Szalay Zoltán Kulcsszavak
Leírás Magyarország a felvétel a Pendragon legenda című film forgatásakor készült. Darvas Iván színművész. Év 1974 Képszám 150201 Fotó adományozó Révész György Szerző Domonkos Sándor Kulcsszavak színes
a felvétel a Pendragon legenda című film forgatásakor készült. Darvas Iván, Halász Judit, Timár Béla és Téri Árpád színművész. Év 1974 Képszám 150206 Fotó adományozó Révész György Szerző Domonkos Sándor Kulcsszavak színes
a Magyar Rádió stúdiója, Ruttkai Éva és Darvas Iván színművészek. Év 1975 Képszám 147210 Fotó adományozó Szalay Zoltán Kulcsszavak
Országház, az Országgyűlés ülése, középen szemüveggel Darvas Iván. Év 1990 Képszám 138515 Fotó adományozó Szalay Zoltán Kulcsszavak országház, Budapest, politikus
Galéria: Darvas Iván legemlékezetesebb arcai
1/16
jelenet a Slágermúzeum című revüfilmből. Csikós Rózsi és Darvas Iván színművészek, 1963

 

 Az 1956-os forradalom idején tanúsított bátor magatartása (forradalmi bizottságot szervezett, hogy kiszabadítsa politikai fogoly bátyját) miatt börtönbe zárták, évekig segédmunkásként kellett dolgoznia, de a tehetségét nem tudták megtörni. Visszatérése után olyan remekművekben nyújtott felejthetetlen alakítást, mint a Szerelem, A tizedes meg a többiek, vagy a színháztörténeti mérföldkőnek számító Egy őrült naplója. Emellett a hazai misztikus filmgyártás csúcsaként emlegetett A Pendragon legenda című krimiben is zseniálisan formálta meg a rejtélyes Earl of Gwynedd karakterét. A kétszeres Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas művész, a Nemzet Színésze 2007-ben hagyott itt bennünket, de zsenialitása a mai napig velünk él.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!