Királyi elegancia és örök sárm: évfordulós emlékezés Darvas Ivánra

Az eredetileg Darvas Szilárd néven, Bején született művész igazi multikulturális közegben nevelkedett: édesanyja orosz, édesapja magyar volt, gyermekkorát Prágában töltötte, így a német és az orosz nyelvet is tökéletesen beszélte. Nevét azért változtatta Ivánra, hogy a kor ünnepelt humoristájától megkülönböztesse magát. Pályája robbanásszerűen indult, a Liliomfi sármos hősszerelmeseként egy csapásra az ország kedvence lett.

A Magyar Rádió 20-as stúdiója, Darvas Iván és Latinovits Zoltán színművészek, 1969

Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

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