A Mission: Impossible sztárja, Maggie Q életveszélyesen dögös, a dekoltázsa bárkit leterít – mutatjuk a szexi fotóit

Maggie Q, született Margaret Denise Quigley néven, amerikai színésznő és modell, aki nagy lendületű akciófilmekben és televíziós sorozatokban nyújtott szerepeiről ismert. A hawaii Honoluluban született, de 17 évesen otthagyta az iskolát, hogy modellkarrierbe kezdjen Tokióban. Aztán Hongkongban kötött ki, végül Hollywoodban is sikeres lett.

Maggie Q, színésznő, modell

Fotó: Janet Gough