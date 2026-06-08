A Mission: Impossible sztárja, Maggie Q életveszélyesen dögös, a dekoltázsa bárkit leterít – mutatjuk a szexi fotóit

Egyszerre dögös nő és profi harcos. Maggie Q csendes, pengeéles, a fizikuma és tökéletes teste pedig egyszerűen lebilincselő.
Maggie Q, született Margaret Denise Quigley néven, amerikai színésznő és modell, aki nagy lendületű akciófilmekben és televíziós sorozatokban nyújtott szerepeiről ismert. A hawaii Honoluluban született, de 17 évesen otthagyta az iskolát, hogy modellkarrierbe kezdjen Tokióban. Aztán Hongkongban kötött ki, végül Hollywoodban is sikeres lett.
Maggie Q etnikai háttere, vietnami, lengyel és ír származású keveréke egyedülálló vonzerőt adott neki a modellvilágban.
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