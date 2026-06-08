Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen, mi derült ki az ukránokról – ezt Ön sem gondolta volna

Olvasta?

Súlyos baleset érte Schobert Norbi fiát

modell

A Mission: Impossible sztárja, Maggie Q életveszélyesen dögös, a dekoltázsa bárkit leterít – mutatjuk a szexi fotóit

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egyszerre dögös nő és profi harcos. Maggie Q csendes, pengeéles, a fizikuma és tökéletes teste pedig egyszerűen lebilincselő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
modellakciófilmHawaiiTokiószínésznő

Maggie Q, született Margaret Denise Quigley néven, amerikai színésznő és modell, aki nagy lendületű akciófilmekben és televíziós sorozatokban nyújtott szerepeiről ismert. A  hawaii Honoluluban született, de 17 évesen otthagyta az iskolát, hogy modellkarrierbe kezdjen Tokióban. Aztán Hongkongban kötött ki, végül Hollywoodban is sikeres lett. 

Maggie Q, színésznő
Maggie Q, színésznő, modell
Fotó: Janet Gough

Maggie Q etnikai háttere, vietnami, lengyel és ír származású keveréke egyedülálló vonzerőt adott neki a modellvilágban.

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!