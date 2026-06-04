Riya Sen, a gyönyörű színésznő-modell észvesztő dekoltázst villant az összes képén – brutál galéria

Riya Sen indiai modell és filmszínésznő. A modellkedéssel kezdte, reklámok, magazinok, kampányok szereplőjeként sokoldalú, ismert arc lett Indiában. Aztán Bollywoodban és a bengáli filmiparban is sikereket ért el.

Riya Sen csodás külsejének köszönhetően gyakran kap modern, fiatalos, könnyed szerepeket.