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Riya Sen, a gyönyörű színésznő-modell észvesztő dekoltázst villant az összes képén – brutál galéria

50 perce
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Első ránézésre is feltűnő, az arca finom, tiszta vonású, kifejezetten fotogén. Riya Sen európai szemmel nézve is tökéletes szépség.
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modellindiaiszínésznő

Riya Sen indiai modell és filmszínésznő. A modellkedéssel kezdte, reklámok, magazinok, kampányok szereplőjeként sokoldalú, ismert arc lett Indiában. Aztán Bollywoodban és a bengáli filmiparban is sikereket ért el.

Riya Sen csodás külsejének köszönhetően gyakran kap modern, fiatalos, könnyed szerepeket.

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