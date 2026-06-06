A hét legdögösebb csaja Riya Sen, a gyönyörű színésznő-modell lett az Origo olvasói szerint – brutál galéria

Első ránézésre is feltűnő, az arca finom, tiszta vonású, kifejezetten fotogén. Riya Sen európai szemmel nézve is tökéletes szépség.
Riya Sen indiai modell és filmszínésznő. A modellkedéssel kezdte, reklámok, magazinok, kampányok szereplőjeként sokoldalú, ismert arc lett Indiában. Aztán Bollywoodban és a bengáli filmiparban is sikereket ért el.
Riya Sen csodás külsejének köszönhetően gyakran kap modern, fiatalos, könnyed szerepeket.
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