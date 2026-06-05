Parányi topban és combcsizmában őrjít meg minket Solar, az igéző szépségű énekesnő – szexi képgaléria

Hol hosszú szőke hajjal, hol sötét, hullámos frizurával jelenik meg, de a közös mindig ugyanaz: erős jelenlét, tiszta arcél, magabiztos testtartás. Solar stílusa merész, színpadias, néha kifejezetten extravagáns, és minden fotón látszik, hogy élvezi a reflektorfényt.

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Kim Yong-sun, ismertebb nevén Solar, egy dél-koreai énekesnő és dalszerző, aki az RBW Records alatt szerződött. A Mamamoo lányegyüttes vezetője. Solar: egy e rős hang, profi színpadi jelenlét, és az egyik legkarakteresebb női előadó a K‑popban. A bejegyzés megtekintése az Instagramon @solarkeem által megosztott bejegyzés

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