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koreai

A kanadai–holland–koreai énekesnő mindenkit elkápráztat – szexi galéria

33 perce
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Ő az a nő, akinek a képeiről süt maga az élet. Somi mMindig friss, mindig energikus, mindig úgy néz ki, mintha épp most lépne színpadra. A stílusa merész, színes, játékos — hol szőke, hol barna, hol rózsaszín hajjal jelenik meg, és mindegyik működik rajta.
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koreaikanadaiénekesnő

Jeon Somi kanadai–holland–koreai énekesnő és előadó, aki eredeti, koreai nevén, Jeon So-mi névn is fut, de leginkább Somi néven ismert, bár jelenleg Dél-Koreában él. Első helyezést ért el a Mnet K-pop reality show-jában, a Produce 101-ben, és leginkább a mára feloszlott dél-koreai lányegyüttes, az IOI tagjaként ismert.

Somi az a típus, aki egyszerűen életet lehel minden egyes képébe. 

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