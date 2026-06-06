Szamurájok a nyeregben: több mint ezeréves hagyomány elevenedik meg – galéria

A Soma Nomaoi Japán egyik legrégebbi és legkülönlegesebb hagyományőrző fesztiválja, amelynek gyökerei a 10. századig nyúlnak vissza. A hagyomány szerint a hadgyakorlatokat utánzó eseményt a legendás hadúr, Taira no Maszakado indította útjára, és az évszázadok során a szamurájkultúra egyik legfontosabb élő emlékévé vált. A fesztivált ma is Fukusima prefektúra Szóma és Minamiszóma térségében rendezik meg.

Szamurájpáncélba öltözött férfiak vesznek részt a hagyományos Soma Nomaoi fesztiválon

Fotó: YUICHI YAMAZAKI / Yuichi YAMAZAKI / AFP

A háromnapos rendezvényen több mint 400 résztvevő ölt magára korhű szamurájpáncélt, és lóháton vesz részt a különböző programokon. A fő attrakciók közé tartozik a Kacsu Keiba, vagyis a páncélos lovasverseny, valamint a Sinki Szodacuszen nevű zászlószerző viadal, amely során a levegőbe lőtt szent zászlókért küzdenek a vágtázó lovasok.