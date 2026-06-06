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soma nomaoi

Szamurájok a nyeregben: több mint ezeréves hagyomány elevenedik meg – galéria

17 perce
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Több száz szamurájpáncélba öltözött lovas vonult fel és mérte össze tudását a több mint ezeréves múltra visszatekintő Soma Nomaoi fesztiválon Japán Fukusima prefektúrájában. A látványos hagyományőrző eseményen páncélos lovasversenyek, zászlószerző küzdelmek és ősi sintó szertartások idézik fel a feudális Japán harcosainak világát.
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soma nomaoihagyományjapánfesztivál

A Soma Nomaoi Japán egyik legrégebbi és legkülönlegesebb hagyományőrző fesztiválja, amelynek gyökerei a 10. századig nyúlnak vissza. A hagyomány szerint a hadgyakorlatokat utánzó eseményt a legendás hadúr, Taira no Maszakado indította útjára, és az évszázadok során a szamurájkultúra egyik legfontosabb élő emlékévé vált. A fesztivált ma is Fukusima prefektúra Szóma és Minamiszóma térségében rendezik meg.

Horsemen clad in samurai armor fight for a flag in the Shinki-soudatsusen sacred flag competition during the Soma Nomaoi festival at Hibarigahara field in Minamisoma, Fukushima prefecture on May 24, 2026. The Soma Nomaoi began as a way to train mounted warriors and it still looks the same a millennium later, with riders dressed in samurai armour battling it out in horseback events. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP) / To go with 'Japan-Climate-Festival-Tradition' Focus by Andrew MCKIRDY
Szamurájpáncélba öltözött férfiak vesznek részt a hagyományos Soma Nomaoi fesztiválon
Fotó: YUICHI YAMAZAKI / Yuichi YAMAZAKI / AFP

A háromnapos rendezvényen több mint 400 résztvevő ölt magára korhű szamurájpáncélt, és lóháton vesz részt a különböző programokon. A fő attrakciók közé tartozik a Kacsu Keiba, vagyis a páncélos lovasverseny, valamint a Sinki Szodacuszen nevű zászlószerző viadal, amely során a levegőbe lőtt szent zászlókért küzdenek a vágtázó lovasok. 

A rendezvény nemcsak a japán történelem és harci hagyományok bemutatója, hanem fontos kulturális örökség is: a japán állam kiemelt szellemi népi kulturális értékként tartja számon.

Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Szamurájfesztivál, Soma Nomaoi fesztivál, Japán, hagyamány, tradíció
Galéria: Szamurájfesztivál
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Szamurájpáncélba öltözött férfiak vesznek részt a hagyományos Soma Nomaoi fesztiválon

 

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