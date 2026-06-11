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Az amerikai divatmodell, Toccara Jones egy igazi kebelcsoda, csak kapkodjuk a fejünket a dögös képei láttán

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Róla nem az jut eszedbe, hogy szép, hanem hogy domináns, és brutálisan dögös. Toccara Jones minden, csak nem visszafogott, és ettől jön be igazán.
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énekesnődivatmodelltelevíziósszínésznő

Toccara Jones amerikai televíziós személyiség, divatmodell, alkalmi színésznő és énekesnő. Az America’s Next Top Model harmadik évadában robbant be, mint az a karakter, aki azonnal felismerhető.

Toccara Jones
Toccara Jones, divatmodell, énekesnő
Fotó: David Livingston

Toccara Jones képei nem csábítanak, egyszerűen kijelentik, hogy itt most ő diktálja a tempót.

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