Az amerikai divatmodell, Toccara Jones egy igazi kebelcsoda, csak kapkodjuk a fejünket a dögös képei láttán

Róla nem az jut eszedbe, hogy szép, hanem hogy domináns, és brutálisan dögös. Toccara Jones minden, csak nem visszafogott, és ettől jön be igazán.

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Toccara Jones amerikai televíziós személyiség, divatmodell, alkalmi színésznő és énekesnő. Az America’s Next Top Model harmadik évadában robbant be, mint az a karakter, aki azonnal felismerhető. Toccara Jones, divatmodell, énekesnő

Fotó: David Livingston Toccara Jones képei nem csábítanak, egyszerűen kijelentik, hogy itt most ő diktálja a tempót. View this post on Instagram A post shared by TOCCARA (@iamtoccarajones)

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