Az elmúlt hónap legdögösebb csaja a pakisztáni-német származású szupermodell, Yasmeen Ghauri lett az Origo olvasói szerint

Yasmeen Ghauri Yasmeen Ghauri kanadai szupermodell, aki a kifutók világának egyik ikonikus arca lett. Montrealban született pakisztáni apától és német anyától, és az elsők között volt, akik ázsiai származással Vogue‑címlapra kerültek.

Yasmeen Ghauri a Chanel, a Dior, a Versace és a Hermès kampányainak meghatározó modellje volt.