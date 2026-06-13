A zsenik, akik megváltoztatták a világot: magyar találmányok, amikre büszkék lehetünk

A magyar ember leleményes, tartja a mondás, és a történelem ezt számtalanszor be is bizonyította. Június 13-án azokat a tudósokat, mérnököket és amatőr újítókat ünnepeljük, akik a nehézségek ellenére is képesek voltak világmegváltó ötleteket sikerre vinni. Az ünnepnap dátuma nem véletlenszerű: a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert ezen a napon jelentette be a C-vitaminnal kapcsolatos eljárását.
Bár kis ország vagyunk, a globális technológiai és kulturális örökségünkhöz hozzátett értékünk hatalmas. Gondoljunk csak a modern informatikai világ alapjait lefektető Neumann Jánosra vagy Galamb Józsefre, aki nélkül a legendás Ford T-modell nem forradalmasította volna a tömeggyártást és az autóipart. De a mindennapi apróságaink is hazai gyökerűek: a zsebünkben lapuló golyóstoll Bíró László nevét dicséri, a vacsoránál meggyújtott biztonsági gyufa Irinyi János érdeme, a világ legnépszerűbb logikai játéka pedig Rubik Ernő bűvös kockája.
Ezek a találmányok nemcsak a tudományos laboratóriumokban, hanem a magyar otthonokban és utcákon is jelen voltak. Puskás Tivadar telefonközpontja összekötötte az embereket, Jedlik Ányos dinamója felkapcsolta a villanyt, az óriási, szobaméretű ősszámítógépek pedig elindították a digitális kort. Ha végiglapozzuk a korabeli fotókat, láthatjuk, hogyan vált a magyar zsenialitás a hétköznapok részévé, és hogyan formálta át a huszadik századot. Büszkeségre bőven van okunk, íme a bizonyíték.