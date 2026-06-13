A zsenik, akik megváltoztatták a világot: magyar találmányok, amikre büszkék lehetünk

A magyar ember leleményes, tartja a mondás, és a történelem ezt számtalanszor be is bizonyította. Június 13-án azokat a tudósokat, mérnököket és amatőr újítókat ünnepeljük, akik a nehézségek ellenére is képesek voltak világmegváltó ötleteket sikerre vinni. Az ünnepnap dátuma nem véletlenszerű: a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert ezen a napon jelentette be a C-vitaminnal kapcsolatos eljárását.

Margitszigeti Nagyszálló, hall. A professzorról készülő televíziós portréfilm felvétele, a riporter Vitray Tamás, 1973

Fotó: Fortepan/Bakos László

Bár kis ország vagyunk, a globális technológiai és kulturális örökségünkhöz hozzátett értékünk hatalmas. Gondoljunk csak a modern informatikai világ alapjait lefektető Neumann Jánosra vagy Galamb Józsefre, aki nélkül a legendás Ford T-modell nem forradalmasította volna a tömeggyártást és az autóipart. De a mindennapi apróságaink is hazai gyökerűek: a zsebünkben lapuló golyóstoll Bíró László nevét dicséri, a vacsoránál meggyújtott biztonsági gyufa Irinyi János érdeme, a világ legnépszerűbb logikai játéka pedig Rubik Ernő bűvös kockája.