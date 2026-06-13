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rubik ernő

A zsenik, akik megváltoztatták a világot: magyar találmányok, amikre büszkék lehetünk

54 perce
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Golyóstollal írunk, Rubik-kockát tekerünk, és számítógépet használunk, de vajon belegondolunk-e, hogy a világ legmeghatározóbb eszközei mögött magyar elmék állnak? Június 13-án, a Magyar Feltalálók Napján Szent-Györgyi Albert és a C-vitamin szabadalmi bejelentése előtt tisztelgünk. Ebből a jeles alkalomból a Fortepan lenyűgöző fotóarchívumának segítségével időutazásra hívunk. Megmutatunk olyan magyar újításokat, amelyek örökre megváltoztatták az emberiség történelmét és mindennapjait.
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rubik ernőbíró lászlóford t -világ

A magyar ember leleményes, tartja a mondás, és a történelem ezt számtalanszor be is bizonyította. Június 13-án azokat a tudósokat, mérnököket és amatőr újítókat ünnepeljük, akik a nehézségek ellenére is képesek voltak világmegváltó ötleteket sikerre vinni. Az ünnepnap dátuma nem véletlenszerű: a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert ezen a napon jelentette be a C-vitaminnal kapcsolatos eljárását.

Margitszigeti Nagyszálló, hall. Balra Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas és Kossuth-díjas orvos, biokémikus. A professzorról készülő televíziós portréfilm felvétele, a riporter Vitray Tamás. Év 1973 Képszám 163363 Fotó adományozó Bakos László Kulcsszavak
Margitszigeti Nagyszálló, hall.  A professzorról készülő televíziós portréfilm felvétele, a riporter Vitray Tamás, 1973
Fotó: Fortepan/Bakos László

Bár kis ország vagyunk, a globális technológiai és kulturális örökségünkhöz hozzátett értékünk hatalmas. Gondoljunk csak a modern informatikai világ alapjait lefektető Neumann Jánosra vagy Galamb Józsefre, aki nélkül a legendás Ford T-modell nem forradalmasította volna a tömeggyártást és az autóipart. De a mindennapi apróságaink is hazai gyökerűek: a zsebünkben lapuló golyóstoll Bíró László nevét dicséri, a vacsoránál meggyújtott biztonsági gyufa Irinyi János érdeme, a világ legnépszerűbb logikai játéka pedig Rubik Ernő bűvös kockája.

Margitszigeti Nagyszálló, hall. Balra Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas és Kossuth-díjas orvos, biokémikus. A professzorról készülő televíziós portréfilm felvétele, a riporter Vitray Tamás. Év 1973 Képszám 163363 Fotó adományozó Bakos László Kulcsszavak
Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas és Kossuth-díjas orvos, biokémikus. Év 1950 Képszám 74535 Fotó adományozó Semmelweis Egyetem Levéltára Kulcsszavak híres ember, portré, füzet, szivar, könyökölni, tudós, orvos
Ford túraautó. Év 1928 Képszám 41499 Fotó adományozó Székelyi Péter Kulcsszavak amerikai gyártmány, Ford-márka, nő, automobil, rendszám, Ford Model T, lányok-járművek, pöttyös ruha
A felvétel 1900 előtt készült. A kép forrását kérjük így adja meg: Fortepan / MMKM. Levéltári jelzet: MMKM TTFGY 2019.1. Év 1900 Képszám 303566 Fotó adományozó Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Eötvös Loránd Szerző Eötvös Loránd Kulcsszavak Best of,
Eötvös-féle torziós inga egy korai változata. A felvétel 1900 előtt készült. Év 1900 Képszám 303282 Fotó adományozó SZTFH Földtani Szolgálatának gyűjteménye Szerző Eötvös Loránd Kulcsszavak Best of, képarány: négyzetes, bajusz, műszer, férfi
Retró felvételek a leghíresebb magyar találmányokról a Fortepan archívumából
Retró felvételek a leghíresebb magyar találmányokról a Fortepan archívumából
Retró felvételek a leghíresebb magyar találmányokról a Fortepan archívumából
Retró felvételek a leghíresebb magyar találmányokról a Fortepan archívumából
Magyarország, Budapest XVIII. Cséry telep, Asboth Oszkár AH-4 helikoptere a földi mozgatáshoz alkalmazott vendégfutón. A felvétel 1930. december 9-én készült. Leltári jelzet: MMKM TFGY 2017.5.133 Év 1930 Képszám 132181 Fotó adományozó Magyar Műszaki és Kö
Ausztria, Fischamend »Asboth Oszkár hadnagy (27 esztendős) a légjáró csapatjelzéssel (hajtókajelvény) a zubbonyán egy Aviatik (Albatros) B.I típusú felderítő repülőgép előtt. A gépen Asboth-féle légcsavar.« Leltári jelzet: MMKM TFGY 2017.5.184 Év 1918 Kép
Robert Oppenheimer (balra) és John von Neumann az Institute for Advanced Studies számára épített számítógép 1952 októberi átadóján
Rubik Ernő, a Rubik-kocka / bűvös kocka feltalálója. Év 1980 Képszám 188044 Fotó adományozó Szalay Béla Kulcsszavak színes Kulcsszó hozzáadása
Galéria: Retró felvételek a leghíresebb magyar találmányokról a Fortepan archívumából
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Margitszigeti Nagyszálló, hall. A professzorról készülő televíziós portréfilm felvétele, a riporter Vitray Tamás, 1973

 

Ezek a találmányok nemcsak a tudományos laboratóriumokban, hanem a magyar otthonokban és utcákon is jelen voltak. Puskás Tivadar telefonközpontja összekötötte az embereket, Jedlik Ányos dinamója felkapcsolta a villanyt, az óriási, szobaméretű ősszámítógépek pedig elindították a digitális kort. Ha végiglapozzuk a korabeli fotókat, láthatjuk, hogyan vált a magyar zsenialitás a hétköznapok részévé, és hogyan formálta át a huszadik századot. Büszkeségre bőven van okunk, íme a bizonyíték.

 

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