A rendezvénysorozat három fő tematikus részből áll, a Planet Expo nevű fenntarthatósági kiállításból, a fenntarthatóságról szóló, 6500 négyzetméteren zajló "Your Planet" (A te bolygód) interaktív közösségprogramból, valamint a fiatalok számára a fenntarthatóságról szóló élményprogramból, amely a "Heroes of the Future" (A jövő hősei) nevet kapta Forrás: MTI/Bruzák Noémi