Tóth Gergely: Kirkjuffel-auróra - Az idén is, ahogy a korábbi években, megtekinthetőek nemzetközi megmérettetésen szerepelt asztrofotósaink beválasztott munkái is. Olyan kreatív, szabad és mindenek felett kitartó személyiségek munkájának gyümölcsét láthatja a közönség, akik fotói méltó módon szerepelnek a Magyar Természettudományi Múzeum kupolatermében, és a kiállítás képeit bemutató, hamarosan megjelenő Csillag-Képek 2023 könyvben is Forrás: Magyar Asztrofotósok Egyesülete/Tóth Gergely