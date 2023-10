A San Bernardino alle Ossa-ban található csontok többsége olyan emberektől származik, akik a közeli kórházban vagy a városi börtönben haltak meg. De ez korántsem vonatkozik mindenkire: a kápolnában számos olyan ember koponyája is található, akiket egykor kivégeztek. Akkoriban a lefejezettek között voltak tolvajok, erőszakos bűnözők, sőt még pitiáner bűnözők is Forrás: NurPhoto via AFP/Alberto Pezzali