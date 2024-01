Bár 2003-ban a Sears névhasználati joga lejárt, a tornyot ezután is így nevezték. 2009-ben a londoni központú Willis Group Holding Ltd. az épület nagy részét kibérelte, megszerezve ezzel az elnevezési jogot, ezért a Sears Towert 2009. július 16-án Willis Tower névre keresztelték Forrás: Getty Images via AFP/Scott Olson