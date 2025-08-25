Foltok a fehér abroszon? Ez hozza ki a kávét, vörösbort, viaszt!

Egyre kevesebben használnak abroszt az étkezőasztalon. Jellemzően azért kerülik a háziasszonyok, mert sok a gond vele. Étkezések közben könnyen kerül rá ilyen- olyan folt; bor, zsír, kávé, esetleg gyertya ejthet pecsétet a terítőn. Ezek után az abrosz tisztítása nem is mindig könnyű. Ugyanakkor az abrosz jó dolog, a mosással járó macerával együtt is. Védi az asztalt – ez az eredeti funkciója –, de emeli is a terített asztal, egy-egy ünnep fényét. Örökölt darabok esetén érzelmi üzenete is jelentős lehet. Nézzük, hogyan lehet újra ragyogóvá varázsolni az abroszt, ha folt esett a „becsületén”!

Fehér abrosz tisztítása: ezek az alapszabályok

Fotó: Towfiqu ahamed barbhuiya / Shutterstock

Abrosz tisztítása: foltok és ellenszerek

Kávéfolt az abroszon

A kávéfoltot frissiben lehet a legkönnyebben eltüntetni. Ha kiömlött a kávé, haladéktalanul öblítsük ki hideg vízzel az abroszt, majd a nedves foltra szórjunk sót - ez felszívja a még mindig kávé színű nedvességet. Ezután készítsünk egy mosópasztát citromléből és szódabikarbónából, kenjük a foltra, dörzsöljük is át vele, és hagyjuk rajta legalább egy óráig. Ha nem jártunk teljes sikerrel, ismételjük meg a műveletet. Ezt követően mossuk át újra alaposan mosószerrel. A régi kávéfoltok eltüntetése se teljesen reménytelen – ekkor érdemes glicerin és hideg víz keverékét használni, majd alaposan, gépben vagy kézzel kimosni. Figyeljünk: ne használjunk túl sok mosószert!

Zsíros szennyeződés a terítőn

A zsírfoltoknál is a gyorsaság a legfontosabb. Szórjunk a zsíros foltra lisztet vagy hintőport, annyit, amennyi képes felszívni a zsírt. Ezután mosogatószeres, meleg vízzel dörzsöljük át alaposan foltot. Ha nagyon makacs a szennyeződés, egy csepp ecet vagy alkohol is segíthet a tisztításban. Pirospaprikás, zsíros szaft esetén nehezebb a dolgunk, de akkor is a gyorsaság, a liszt és az alapos dörzsölés lehet a megoldás.

Vörösbor fehér abroszon

Az egyik legrettegettebb foltot a vörösbor hagyja. Még véletlenül se hagyjuk, hogy a borfolt beleszáradjon a szövetbe! Ha ügyetlenek voltunk, vagy a vendég volt figyelmetlen - azonnal hintsük be sóval a foltot – mert a só magába szívja a folyadékot. Ezután áztassuk hideg vízbe, majd citromlé és szódabikarbóna keverékével mossuk át a textilt. Ha a bor már megszáradt, állítólag szódavízzel fellazítható a folt, majd a fentebb leírtak szerint eltávolítható a szennyeződés. Egy extra trükköt is érdemes lehet bevetni: a napfényre teregetett, még kissé látszó folt eltűnhet a napfény hatására.