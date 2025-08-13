Hány bögrére van szükség egy háztartásban? Bármennyi a válaszod: jó eséllyel kevesebb

Szépek a konyhaszekrényt teletöltő bögrék, viccesek, színesek, ezer emlék köthet bennünket hozzájuk – legtöbbünknek mégis be kellene látni, egyszerűen túl sok bögre van az otthonunkban. Több felesleges tárgy is előfordulhat a konyhában, leginkább olyanok, amelyek funkciójukat tekintve súlytalanok. A felhalmozás területén azonban vitathatatlanul a bögrék az első számú áldozataink.

Bögre: hány darab kell otthonra? Eláruljuk!

Fotó: Pexels

Bögrék: honnan?!

Én magam se tudom, mikor lopakodott be az otthonomba több tucat bögre, de ott virítanak a polcokon, egymásnak is útban vannak, nekem leginkább. Hiába van kedvenc, a legtöbbször csak kikapom a leginkább kézre esőt. Azt, ami elől van. A bögredzsungel háromnegyede tehát valójában felesleges.

Szembesülve a bögre-helyzet tarthatatlanságával, megvizsgáltam, mégis honnan került belőle ennyi a házhoz. Sokat ajándékba kaptam – végül is, érthető, egy jópofa bögrénél nincs egyszerűbb ajándék a világon. Aztán, hangulatom szerint, random is vásárolgattam, sokszor párosával a bögréket. Nem is egyszer. Mit reméltem ezektől? Azt hiszem, derűs ébredést, meg fáradt délutánokhoz jókedvű pillanatokat. Meghitt, kuckózós kávézásokat. Ám régóta nem aktuális hangulatom alapján választok a reggeli vagy délutáni kávéhoz bögrét, így a szépen felépített bögrefilozófia a bögrékkel együtt borul ki a szekrényből.

Egy költözés apropóján nemrég felmerült a kérdés:

igazából hány bögre kell egy embernek?

Az én válaszom az, hogy személyenként kettőre. Egy kedvencre, meg egy másikra, ami lehet a váltás, ha lusták voltunk a mosogatáshoz. Illetve az a második lehet a betoppanó vendég bögréje is. Meg a közös is, ha a velünk együtt élők is elmulasztották kedvenc bögréjük elmosogatását. Esetleg az a második lehet a mérték, ha bögrés sütire fáj a fogunk. Drasztikusan hangozhat elsőre, hogy ily kevés bögrével éljünk, de a gyakorlat azt bizonyítja, hogy az összes többi a polcon tökéletesen felesleges, csak porfogó. Csak a terhet hizlalja, amit az évek alatt elviselhetetlen súllyá növesztünk, amit hurcolunk magunkkal, ha lakhelyet változtatunk, és úgy hisszük mindenáron őriznünk, vinnünk kell – pedig dehogy.