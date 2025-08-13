Hány bögrére van szükség egy háztartásban? Bármennyi a válaszod: jó eséllyel kevesebb

Szépek a konyhaszekrényt teletöltő bögrék, viccesek, színesek, ezer emlék köthet bennünket hozzájuk – legtöbbünknek mégis be kellene látni, egyszerűen túl sok bögre van az otthonunkban. Több felesleges tárgy is előfordulhat a konyhában, leginkább olyanok, amelyek funkciójukat tekintve súlytalanok. A felhalmozás területén azonban vitathatatlanul a bögrék az első számú áldozataink.
Én magam se tudom, mikor lopakodott be az otthonomba több tucat bögre, de ott virítanak a polcokon, egymásnak is útban vannak, nekem leginkább. Hiába van kedvenc, a legtöbbször csak kikapom a leginkább kézre esőt. Azt, ami elől van. A bögredzsungel háromnegyede tehát valójában felesleges.
Szembesülve a bögre-helyzet tarthatatlanságával, megvizsgáltam, mégis honnan került belőle ennyi a házhoz. Sokat ajándékba kaptam – végül is, érthető, egy jópofa bögrénél nincs egyszerűbb ajándék a világon. Aztán, hangulatom szerint, random is vásárolgattam, sokszor párosával a bögréket. Nem is egyszer. Mit reméltem ezektől? Azt hiszem, derűs ébredést, meg fáradt délutánokhoz jókedvű pillanatokat. Meghitt, kuckózós kávézásokat. Ám régóta nem aktuális hangulatom alapján választok a reggeli vagy délutáni kávéhoz bögrét, így a szépen felépített bögrefilozófia a bögrékkel együtt borul ki a szekrényből.
Egy költözés apropóján nemrég felmerült a kérdés:
Az én válaszom az, hogy személyenként kettőre. Egy kedvencre, meg egy másikra, ami lehet a váltás, ha lusták voltunk a mosogatáshoz. Illetve az a második lehet a betoppanó vendég bögréje is. Meg a közös is, ha a velünk együtt élők is elmulasztották kedvenc bögréjük elmosogatását. Esetleg az a második lehet a mérték, ha bögrés sütire fáj a fogunk. Drasztikusan hangozhat elsőre, hogy ily kevés bögrével éljünk, de a gyakorlat azt bizonyítja, hogy az összes többi a polcon tökéletesen felesleges, csak porfogó. Csak a terhet hizlalja, amit az évek alatt elviselhetetlen súllyá növesztünk, amit hurcolunk magunkkal, ha lakhelyet változtatunk, és úgy hisszük mindenáron őriznünk, vinnünk kell – pedig dehogy.
Az a jó, ha mielőbb felismerjük, ha hajlamosak vagyunk a gyűjtögetésre, és utána tudatosan járunk el, tehát meg se vesszük a huszadik bögrét. Ha mégis sok akad otthon, válasszunk közülük: legyen ezentúl csak két jó választás; a kedvenc bögre meg a társa, a többitől szabaduljunk meg! Csapjunk egy online vagy házi bögre vásárt, adjuk el azokat. Esetleg ajándékozzuk el olyan családnak, barátnak, kollégának, szervezetnek, ahol erre igény mutatkozik, ahol a bögrék igazi űrt töltenek be, ahol hasznosak lehetnek. Ott esetleg tényleg kedvenccé válhatnak, és tényleg szebbé teszik majd valaki napját.
Ha elsőre túl drasztikusnak is tűnik ez a nagy szanálás, vegyünk elő egy nagyobbacska dobozt, és tegyük a kettő kedvencen kívül az összes bögrét abba. A dobozra írjuk rá a dátumot és tegyük a padlásra, pincébe vagy egy olyan csendes sarokba, ahol nem zavar majd bennünket. Ha fél év elteltével egyszer sem nyúltunk hozzá, nyugodt szívvel adhatjuk tovább az egészet úgy, ahogy van.