Így szokhat le a gyerek a cukorról

Sajnos a gyerekkori elhízás és a túlzott cukorfogyasztás egyetemes, egyre inkább meghatározó probléma. Összetett problémakörről van szó, hiszen egy gyerek túlsúlya (vagy egy átlagos testalkatú gyermek folyamatos, túlzott cukorfogyasztása) jellemzően több okra vezethető vissza. Szerepe lehet benne a szülők ételhez való viszonyának, a szülő-gyermek kapcsolat dinamikájának és még ezer más tényezőnek is. Ezek mind fontosak – ahogyan az is, hogy ha detektáljuk a problémát, igyekezzünk minél hamarabb tevékenyen fellépni ellene.

Cukorfogyasztás csökkentése gyerekeknél: a leszokás nem lehetetlen // Fotó: Pexels

Cukorfogyasztás csökkentése gyerekeknél: így kezdjük

Nagy kérdés, hogyan lehet az édességre rákapott gyermeket átszoktatni az egészséges falatokra. Kezdésnek jó, ha végiggondoljuk, vajon hogyan szokott rá, miképp találkozott eddig a cukorral? Akár anyatejes, akár tápszeren nevelt babáról van szó, a gyerekek nagyon korán találkoznak az édes ízzel. Már a hozzátáplálásnál is szívesebben fogadják el az őszibarackot, mint a főzelékféléket. A táplálás pedig könnyebb kihívás, ha szemmel láthatóan eszik a gyerek, mint ha nem. Vagyis

már a gyerek egészen kicsi korában, a hozzátáplálás időszakában résen kell lenni, és változatos fogásokkal kísérletezni. Akkor is kitartani, ha az ötödik kanál főzeléket köpi ki.

Ilyenkor csak abban bízhatunk, hogy előbb-utóbb rátalálunk arra a néhány zöldségre, teljes értékű gabonára, húsra, tejtermékre, illetve gyümölcsre, amik valóban egészségesek, ugyanakkor vonzóak a gyerek számára – intenzív édes íz nélkül is. Amennyiben a könnyebb utat választottuk az elején szülőként, akkor sincs minden veszve, mert kitartó munkával a legtöbb gyerek átszoktatható.

A gyerekek is le tudnak jönni a cukorról. Hogyan?

Az egyértelmű, hogy édességhez szokott gyerek étrendjét nem lehet egyik napról a másikra átírni, nem is célravezető a drasztikus megvonás. Fokozatosságra, jó mintákra és nagyon sok kreativitásra van szükség a cukorfogyasztás csökkentéséhez. Az alábbi néhány bevált trükk, illetve alapszabály jó mankó lehet az induláshoz: