Így szokhat le a gyerek a cukorról

Nagyon sok szülő küzd azzal, hogy a gyerek nem hajlandó egészséges módon étkezni – akár éhes, akár nem, csakis édességet fogad el. Mutatjuk, a cukorfogyasztás csökkentése miképpen kivitelezhető ilyen helyzetben.
Sajnos a gyerekkori elhízás és a túlzott cukorfogyasztás egyetemes, egyre inkább meghatározó probléma. Összetett problémakörről van szó, hiszen egy gyerek túlsúlya (vagy egy átlagos testalkatú gyermek folyamatos, túlzott cukorfogyasztása) jellemzően több okra vezethető vissza. Szerepe lehet benne a szülők ételhez való viszonyának, a szülő-gyermek kapcsolat dinamikájának és még ezer más tényezőnek is. Ezek mind fontosak – ahogyan az is, hogy ha detektáljuk a problémát, igyekezzünk minél hamarabb tevékenyen fellépni ellene.
Cukorfogyasztás csökkentése gyerekeknél: így kezdjük
Nagy kérdés, hogyan lehet az édességre rákapott gyermeket átszoktatni az egészséges falatokra. Kezdésnek jó, ha végiggondoljuk, vajon hogyan szokott rá, miképp találkozott eddig a cukorral? Akár anyatejes, akár tápszeren nevelt babáról van szó, a gyerekek nagyon korán találkoznak az édes ízzel. Már a hozzátáplálásnál is szívesebben fogadják el az őszibarackot, mint a főzelékféléket. A táplálás pedig könnyebb kihívás, ha szemmel láthatóan eszik a gyerek, mint ha nem. Vagyis
már a gyerek egészen kicsi korában, a hozzátáplálás időszakában résen kell lenni, és változatos fogásokkal kísérletezni. Akkor is kitartani, ha az ötödik kanál főzeléket köpi ki.
Ilyenkor csak abban bízhatunk, hogy előbb-utóbb rátalálunk arra a néhány zöldségre, teljes értékű gabonára, húsra, tejtermékre, illetve gyümölcsre, amik valóban egészségesek, ugyanakkor vonzóak a gyerek számára – intenzív édes íz nélkül is. Amennyiben a könnyebb utat választottuk az elején szülőként, akkor sincs minden veszve, mert kitartó munkával a legtöbb gyerek átszoktatható.
A gyerekek is le tudnak jönni a cukorról. Hogyan?
Az egyértelmű, hogy édességhez szokott gyerek étrendjét nem lehet egyik napról a másikra átírni, nem is célravezető a drasztikus megvonás. Fokozatosságra, jó mintákra és nagyon sok kreativitásra van szükség a cukorfogyasztás csökkentéséhez. Az alábbi néhány bevált trükk, illetve alapszabály jó mankó lehet az induláshoz:
Tiltás helyett fokozatos cserebere: pici változtatásokkal érdemes kísérletezni! Bolti cukros joghurt helyett, otthon bekevert gyümölcsös joghurtot kínáljunk, extrém cukros bolti keksz helyett otthon készített zabpelyhes kekszet, süteményt. A gyerek így azt éli meg, hogy továbbra is kaphat édességet, illetve megtapasztalja, hogy cukor nélkül (vagy kevesebb cukorral) is finomak az ételek.
Megfelelő minta közvetítése: egészen biztos, hogy kevésbé kívánja az édességet a gyerek, és könnyebben elfogadja az egészséges alternatívákat, ha a szülők se édességen élnek.
Vonjuk be az ételkészítésbe a gyereket: ismerkedjenek a gyerekek egészen közelről a zöldségekkel, mossanak gyümölcsöket, engedjük, hogy markoljanak, maszatoljanak, gyúrjanak. Készítsünk együtt uzsonnát, „süteményeket” gyümölcsből, zabból, így a cukor a gyerek számára nem valamilyen elvont fogalom lesz majd.
Az édesség ne legyen jutalom: leginkább azért ne használjuk az étkezést, a cukros falatokat jutalmazásra, mert rossz az ilyenkor közvetített üzenet. Azt mondjuk (kimondatlanul), hogy az édesség különleges, jó, örömök forrása, amit ki kell érdemelni, az egészséges étel pedig a kötelező rossz.
Következetesség, rendszeresség: mindkettő elengedhetetlen az átszoktatás folyamatában. A rendszeresség azt is jelenti, hogy ragaszkodunk a napi étkezések időpontjának betartásához; van ideje a reggelinek, tízórainak, ebédnek. A következetesség pedig azt, hogy ezek között ne csússzon le semmilyen nasi. Akkor ugyanis nem lesz éhes a gyerek, és nem fog „rendesen” se reggelizni, se ebédelni, se vacsorázni. Ha ezt képesek vagyunk következetesen képviselni, akkor eljöhet az az idő, amikor nemcsak cukros gyümölcslevet, vagy bolti desszerteket fogad el a gyerek, hanem olyan falatokat is, amelyek igazán egészségesek és táplálóak.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Ne maradjon le az ORIGO cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre!