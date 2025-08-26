Horrortörténet: online vásárolt áfonyalevet egy nő, majdnem az életébe került

Hétköznapi történet: egy kanadai pár online vásárlással szerezte be a szükséges élelmiszereket. Mivel az általuk gyakran fogyasztott áfonyalé nem volt éppen raktáron, egy másikat választottak. Belegondolni is szörnyű, mi történhetett volna, ha az ételérzékenységgel élő asszony szállítás után nem olvassa el az apróbetűs részt a gyümölcslé csomagolásán. A nő ugyanis súlyos kagylóallergiában szenved, és igen: még az áfonyalébe is juthatott a számára veszélyes tengeri finomságból.

Egészségesnek tűnő étel is okozhat komoly bajokat, ha ételérzékenységgel élünk // Fotó: Pexels

Hogyan kerül kagyló a gyümölcslébe?

A magyarázat a gyártási folyamatban keresendő. Egy-egy gyártósort ugyanis általában többféle termék előállítására használnak; például ahol az egyik nap gyümölcslevet csomagolnak, a következőn kakaót, a harmadik nap pedig tenger gyümölcseit. Ha a váltás során nem tisztítják meg rendkívül alaposan a gépeket, a keresztszennyeződés elkerülhetetlen. Ez a legtöbb embernek fel sem tűnik, az érzékenységgel és allergiával küzdők esetén viszont akár már egy aprócska maradvány is életveszélyes reakciót válthat ki.

Ételérzékenységgel az élet

A döbbenetes eset egy komoly problémára hívja fel a figyelmet: az érzékenységgel és allergiával küzdő emberek kiszolgáltatottságára. Szinte bármelyik, hagyományos gyártásban készülő termék tartalmazhat számukra veszélyes anyagokat. Bármennyire is macerás az életük emiatt, nem engedhetik meg maguknak, hogy rutinból vásároljanak – a címkéket minden esetben át kell vizsgálniuk, különösen akkor, ha új márkával próbálkoznak vagy külföldön vásárolnak.

Habár az Európai Unió területén rendelet írja elő az allergénekre vonatkozó információk megjelölését, egyes országokban, például az Egyesült Államokban, az ilyen jellegű figyelmeztetések nem kötelezőek. Itt a gyártóra van bízva, feltünteti-e a szennyeződés lehetőségét. Egy érzékenységgel élő tehát utazás előtt jó, ha felkészül, az adott országban milyen termékeket fogyaszthat biztonsággal, hiszen az sem garantált, hogy a címkéről megtudja, érintkezhetett-e az adott élelmiszer számára veszélyes alapanyagokkal!

A kanadai eset ugyan szerencsére nem torkollott tragédiába, de felhívja a figyelmünket arra, hogy vegyük komolyan a különböző érzékenységgel élők problémáit. Soha, semmilyen körülmények között ne mi döntsük el, mi az, ami a másiknak „bele kell, hogy férjen”. Egy gluténérzékeny morzsamaradványoktól is rosszul lehet, egy allergiás a legapróbb szennyeződésektől is kórházba kerülhet. Akár a családunkban van érintett, akár egy barát, távoli ismerős mondja, hogy ételérzékenységgel, allergiával él, vegyük ezt számításba mi magunk is a közös programok szervezésekor!