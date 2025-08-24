Bár az olaszok rendszeresen esznek pizzát, tésztát, és majdnem minden étkezéshez fogyasztanak fehér kenyeret, mégis a legtöbb olasz karcsú. De hogyan lehetséges ez, ilyen ételekkel? – teszi fel a kérdést a Bild.

Pizza és tészta mellett vonzó karcsúság? Végre kiderült az olaszok titka

Fotó: Unsplash

A mediterrán étrend az egyik legegészségesebb táplálkozási forma, amiben az olívaolaj kiemelt szerepet kap. Nemcsak stabilizálja a vércukorszintet, hanem az egészséges, telítetlen zsírsavak védik a szív- és érrendszert, és csökkenthetik a koleszterinszintet.

Az olaszok karcsúságának fő titka az étkezés módjában rejlik, mivel teljesen másképp fogyasztják a tésztát és a hozzájuk tartozó fogásokat, mint a világ többi részén.

Olaszországban a tésztát soha nem főzik teljesen puhára. Az „al dente”, vagyis úgymond a harapható állag nemcsak élvezetesebb, hanem egészségesebb is: a lassabb rágás és emésztés révén a vércukorszint stabilabb marad, és nem jelentkezik hirtelen éhségérzet.

Ráadásul a keményebb tészta miatt a szószok és a sajtok nem raktározódnak el felesleges zsírokként, hanem simán áthaladnak a szervezeten. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy az olaszok könnyedén karcsúak maradjanak.

pizza

Fotó: Unsplash

A tésztát főételként csak délben fogyasztják. Ritkán kerül rá nehéz szósz, helyette friss paradicsom, olívaolaj és fokhagyma társul a fogáshoz. Este viszont inkább könnyű antipasti, zöldségek, saláták kerülnek az asztalra, szinte szénhidrát nélkül.

Az olaszok minden étkezést élvezettel, komótosan fogyasztanak. Így könnyebben észreveszik, mikor jóllaktak, és nem vesznek magukhoz felesleges kalóriákat. Míg nálunk a tésztát gyakran hegyekben szolgálják fel, az olaszok inkább kis adagokban eszik.

Az étkezés végén sosem maradhat el az eszpresszó sem: a koffein pedig serkenti a zsírégetést és felgyorsítja az anyagcserét.

Tudatosan a karcsúságért vagy tudattalan időszakos böjt?

Sok olasz kihagyja a kiadós reggelit, és csak egy eszpresszóval indítja a napot. Így akár 12–16 órán keresztül nem fogyasztanak ételt, ami gyakorlatilag az időszakos böjt (intermittent fasting) előnyeit hozza magával.

Az időszakos böjt során az étkezési és böjtölési periódusok váltakozása csökkenti a napi kalóriabevitelt anélkül, hogy drasztikusan diétáznánk, segíti az inzulin- és vércukorszint stabilizálását és fokozza a zsírégetést, mert a test a raktározott energiát kezdi használni.