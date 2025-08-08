Hírlevél

háziasszony

3 eljárás, ami kifog a kezdő háziasszonyokon – és trükkök, amivel garantált a siker

Sok elhibázott konyhai kísérlet után is van remény! Mutatjuk, melyek a kezdő házasszonyok számára nehéz konyhai feladatok – és az, hogyan tudod te is tökéletesen kivitelezni őket!
Van néhány fogás, ami gyakorta kifog a kezdő háziasszonyon. Akkor is, ha ezerszer látta már, hogy is csinálta azt az édesanyja, vagy a nagymamája, amikor saját magának kell önállóan elkészítenie, valamiért mégse sikerül. Konyhai trükköket mutatunk, amelyekkel mégis sikerülhet mindegyik!

Kezdő háziasszonyok rémálma: a rántás és a habarás

Valójában könnyű feladatnak tűnik egy rántás vagy habarás elkészítése, és ha sokat gyakoroltuk, azzá is válik – na de az elején! Rántásnál tipikus hiba például, hogy vagy túl forró már a zsiradék vagy nem elég forró, amikor a lisztet beletesszük. Egyik esetben azonnal odakap a rántás, akár meg is ég a liszt, a másiknál meg sápadt marad és nem lesz zamatos a rántás, esetleg be se sűrűsödik rendesen. Túl forró zsiradéknál a pirospaprika, a fokhagyma is odaéghet – mindkét esetben keserű lesz a rántás, elronthatja az egész ételt. Tipikus hiba lehet még, hogy túl sok vagy túl kevés lisztet használunk. Elsőnél túl sűrű lesz a rántás és nem oldódik fel a levesben, a másodiknál meg a híg rántás híg levest eredményez. A habarásnál is a liszt mennyisége okozhat gondokat, esetleg az, hogy nem vagyunk elég alaposak, nem keverjük ki jól a habarást – öklömnyi csomók kerülnek így a levesbe, főzelékbe.

Kezdő háziasszonyként én néhány alapos mellélövés után nem szégyelltem eltérő folyadékmennyiség esetén sima vízben tesztelni, hogy mi a tökéletes arány.

Egy-két liter olaj elfogyott, míg igazán kitapasztaltam, melyik az a lángfokozat a tűzhelyen, aminek használatával ízesre, aranybarnára tudom pirítani a lisztet, és ami mellett jól működik majd a sűrűsödés, de nem kapnak oda az alapanyagok. Ezt a módszert jó szívvel ajánlom másnak is - érdemes tét nélkül gyakorolni azt, ami nem megy, mert így minimális alapanyag-veszteség mellett tökéletesíthetjük a tudásunkat. Természetesen az is segít, ha egyszer édesanyánk, nagymamánk vagy más, tapasztalt háziasszony „vezetésével” készítjük el a rántásos, habarásos ételt – ők jó eséllyel látják majd, jó-e az az állag, szín, ami éppen előttünk van, és tudnak segíteni, hogy ügyesen dolgozzunk. Jól jön ez a fajta támogatás, mert ha egyszer kísérővel jól elkészítjük a rántást, habarást, utána egyedül is megy majd, hiszen már tudjuk, mire kell figyelni!

Palacsinta: a próba segít!

Több mint negyven éve vezetek háztartást, de a palacsinta az az étek, ami a legtovább kifogott rajtam. Sütöttem én tucatszám a gyerekeimnek meg a barátaiknak palacsintát fiatal korom óta, de hosszú ideig tartott, amíg rájöttem arra, hogy itt nemcsak a mérhető alapanyag mennyiség számít, hanem az is, hogy liszt és liszt tulajdonságai eltérhetnek egymástól.

 Ez az apróság pedig befolyásolja a palacsintatészta „sülési hajlandóságát”.

Tapasztalataim szerint még azonos márkák tulajdonságai is eltérhetnek egymástól – egyik évben jobb, a másikban kevésbé jó ugyanaz a liszt. 

Így aztán nálam sokáig nagy szerepet kapott a próbapalacsinta intézménye. Az igazi sütés előtt két három palacsinta mindig szükséges volt ahhoz, hogy a legjobb tésztát tudjam kikavarni. De nem kell megijedni, a próbapalacsinta is kapós volt a gyerekek körében. Nem ment veszendőbe soha egy sem – mert a palacsinta, akár csak a tejbegríz, ha nem is tökéletes, a legtöbbször éppen elég jó ahhoz, hogy örömmel fogyasszák a kicsik.  

Rizsfőzés: pergős legyen, de elég puha is

Mossuk vagy ne mossuk? Már itt elbukhat a rizsfőzés tudománya, mert ha mossuk (én mosom) a titok, hogy a zsiradékon pirítás előtt meg kell szárítani a rizst ahhoz, hogy ne egy rizsmasszát kapjunk. Mivel ezt sokáig nem tudtam, hol kemények maradtak a rizsszemek, hol meg egy nagy tömbbé állt össze az egész. 

A tökéletes rizs elkészítéséhez az alábbi lépéseket érdemes követni szerintem:

  •  Rizsválogatás (előfordulhat, még a nagyon jó minőségű rizs esetén is), hogy oda nem való dolgok maradnak a rizsben, például más növények magjai, esetleg apró kavicsok. Ezeket az utolsó darabig kiválogatjuk.
  • Hideg, folyó víz alatt átöblítjük a rizst.
  • Egy lapos szitára borítjuk és hagyjuk, hogy tökéletesen megszáradjon.
  • Nem túl forró zsiradékon üvegesre pirítjuk.
  • Lobogó, forró, másfélszeres mennyiségű vízzel nyakon öntjük a rizst, ekkor sózzuk, ízesítjük, egyet forralunk rajta, majd lefedjük. 
  • A fazekat forralás után húzzuk le a tűzről és az edényt alaposan bugyoláljuk be, pont úgy, mint befőzésnél a befőttes üvegeket. Tulajdonképpen száraz dunsztba rakjuk egy fél órára. Ha elegendő mennyiségű volt a víz és kellőképp forró, a száraz dunszt gondoskodik arról, hogy pergő, de puha rizst tálalhassunk.

Útravaló: ne mondjunk le semmiről!

Természetesen több tucat apró fortélyt kell kitapasztalnunk ahhoz, hogy kezdőből gyakorló konyhatündérekké váljunk, de szerintem megéri a befektetett munka. Hiszen annyira kicsi trükkök ezek! Akár csak annyi, hogy bableves főzése esetén egy éjszakára tényleg be kell áztatni a szárazbabot. Vagy, hogy – még mindig babfőzés - tegyünk egy kiskanál szódabikarbónát a főzővízbe. Mindkettő esetén lerövidül a főzés ideje, illetve kevésbé puffaszt a bab, ha a szódabikarbónás trükköt bevetjük. De ilyen kicsi titok az is, hogy tortát forró vízbe áztatott, melegített késsel szeleteljünk, mert akkor nem maszatolódik a krém, szép szeleteket tudunk vágni. Az ilyen apróságokra sokan nem fordítanak figyelmet, pedig érdemes, mert a család elismerése sokat ér, és azért is, mert rövidebb idő alatt, kevesebb mellényúlással, jobb kedvvel készülhet ebéd. Ez pedig kincset ér. Hiszen idővel megtapasztalhatjuk: ha megfogadjuk a jó helyről érkező tanácsokat, adunk egy esélyt a másoknál bevált konyhai trükköknek, mi magunk is remek fogásokat készíthetünk - örömmel!

 

 

