3 eljárás, ami kifog a kezdő háziasszonyokon – és trükkök, amivel garantált a siker

Van néhány fogás, ami gyakorta kifog a kezdő háziasszonyon. Akkor is, ha ezerszer látta már, hogy is csinálta azt az édesanyja, vagy a nagymamája, amikor saját magának kell önállóan elkészítenie, valamiért mégse sikerül. Konyhai trükköket mutatunk, amelyekkel mégis sikerülhet mindegyik!

A rántás, habarás, így a tökéletes főzelékek, levesek gyakran kifog a kezdő háziasszonyokon // Fotó: Pexels

Kezdő háziasszonyok rémálma: a rántás és a habarás

Valójában könnyű feladatnak tűnik egy rántás vagy habarás elkészítése, és ha sokat gyakoroltuk, azzá is válik – na de az elején! Rántásnál tipikus hiba például, hogy vagy túl forró már a zsiradék vagy nem elég forró, amikor a lisztet beletesszük. Egyik esetben azonnal odakap a rántás, akár meg is ég a liszt, a másiknál meg sápadt marad és nem lesz zamatos a rántás, esetleg be se sűrűsödik rendesen. Túl forró zsiradéknál a pirospaprika, a fokhagyma is odaéghet – mindkét esetben keserű lesz a rántás, elronthatja az egész ételt. Tipikus hiba lehet még, hogy túl sok vagy túl kevés lisztet használunk. Elsőnél túl sűrű lesz a rántás és nem oldódik fel a levesben, a másodiknál meg a híg rántás híg levest eredményez. A habarásnál is a liszt mennyisége okozhat gondokat, esetleg az, hogy nem vagyunk elég alaposak, nem keverjük ki jól a habarást – öklömnyi csomók kerülnek így a levesbe, főzelékbe.

Kezdő háziasszonyként én néhány alapos mellélövés után nem szégyelltem eltérő folyadékmennyiség esetén sima vízben tesztelni, hogy mi a tökéletes arány.

Egy-két liter olaj elfogyott, míg igazán kitapasztaltam, melyik az a lángfokozat a tűzhelyen, aminek használatával ízesre, aranybarnára tudom pirítani a lisztet, és ami mellett jól működik majd a sűrűsödés, de nem kapnak oda az alapanyagok. Ezt a módszert jó szívvel ajánlom másnak is - érdemes tét nélkül gyakorolni azt, ami nem megy, mert így minimális alapanyag-veszteség mellett tökéletesíthetjük a tudásunkat. Természetesen az is segít, ha egyszer édesanyánk, nagymamánk vagy más, tapasztalt háziasszony „vezetésével” készítjük el a rántásos, habarásos ételt – ők jó eséllyel látják majd, jó-e az az állag, szín, ami éppen előttünk van, és tudnak segíteni, hogy ügyesen dolgozzunk. Jól jön ez a fajta támogatás, mert ha egyszer kísérővel jól elkészítjük a rántást, habarást, utána egyedül is megy majd, hiszen már tudjuk, mire kell figyelni!