4 konyhai kütyü, amit teljesen feleslegesen vettél!

Vannak olyan konyhai eszközök, melyeket szinte soha nem használunk. Vagy azért mert egyszerűen nincs azokra szükség, vagy azért, mert annyira macerás a használat utáni tisztítása, hogy inkább elő se vesszük. Más eszközt használunk helyette, vagy megoldjuk kézzel.

A zöldségspirálozó elsőre jópofa szerkesztnek tűnhet, de egynél töbször szinte senki nem használja a mindennapokban, a konyha tökéletes lesz nélküle is

Fotó: Shutterstock

Fokhagymanyomó

Ugyan kicsi helyet igényel, elfér a fiókban a többi eszköz (lom) mellett, a fokhagymanyomót viszont borzalmasan nehéz és időigényes normálisan kitakarítani, ezért a fokhagyma apírtásához bőven elég egy kés vagy egy mozsár. Ha egy éles késsel aprítjuk a fokhagymát, lágyabb, szelídebb ízvilágú lesz. Ha erőteljesebb fokhagymaízre vágyunk, fokhagymanyomó helyett használhatunk mozsarat. A mozsárban még erőteljesebben szabadul fel az allicin, maróan csípős nyersen, főzve viszont komplex, fűszeres ízt ad.

Elektromos rizsfőző

Csakis abban az esetben ruházzunk be rá, ha napi szinten fogyaszt a család rizst, mert akkor tuti, hogy kiemelt helyet kap a konyhában az eszköz. Ellenkező esetben folyton útban lesz, mert ha a legkisebb rizsfőzőt is választjuk, biztosan nagyobb annál, hogy csak úgy legyen helye a konyhapulton, vagy a pirinyó kamrában. Ráadásul tökéletes főtt rizst bármelyik fedővel ellátott fazékban el lehet készíteni.

Banántartó

Ismerős ugye? Arról a banánformájú banántartóról van szó, amit csak azért vettünk meg, mert olyan jópofa. Ám a fiókba nem fér, sokszor éppen a banántartó miatt akad el a fiók. A formája miatt sehova nem passzol, mindenhol útban van és kettőnél többször aligha vetettük be. A banán ugyanis elég jól szállítható speciális tartó nélkül is. Nyilván nem kell egy banánt napokig hurcolni a táskánkban, de néhány órát, akár egy napot egy közepesen érett banán remekül kibír, és nem lesz belőle banánpép tartóeszköz nélkül sem.

Zöldségspirálozó, a konyha réme

Tegyük a szívünkre a kezünket. Mikor vettük utoljára elő a répahegyezőt vagy az uborkaspirálozót? Félévente egyszer vagy egyszer sem használjuk. Egy elfoglalt háziasszony alapvetően egyszerűségre törekszik, arra, hogy a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban végezzen a napi teendőivel. Egy nagycsaládos meg örül, ha munkája végére ér. Aligha spirálozgatja a bömbölő kétévesnek az uborkát.