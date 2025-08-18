Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel retteg a békétől: Zelenszkij megérkezett Washingtonba

fokhagyma

4 konyhai kütyü, amit teljesen feleslegesen vettél!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A konyhafiók mélyén lapuló, porosodó eszközök legtöbbször nem a főzésünket könnyítik meg, hanem a helyet foglalják. A konyhában van, amit egyszer használtunk, aztán inkább elő sem vettük többé, és akad olyan is, aminek a tisztítása nagyobb macera, mint maga az ételkészítés. Pedig a legtöbb esetben egyetlen jól megválasztott kés többet ér, mint bármelyik „csodakütyü”. Ha a cél a konyha újragondolása, most figyelj.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fokhagymaBanánrizskonyha

Vannak olyan konyhai eszközök, melyeket szinte soha nem használunk. Vagy azért mert egyszerűen nincs azokra szükség, vagy azért, mert annyira macerás a használat utáni tisztítása, hogy inkább elő se vesszük. Más eszközt használunk helyette, vagy megoldjuk kézzel.

A konyha újragondolásánál érdemes elajándékozni a zöldségspirálozót
A zöldségspirálozó elsőre jópofa szerkesztnek tűnhet, de egynél töbször szinte senki nem használja a mindennapokban, a konyha tökéletes lesz nélküle is
Fotó: Shutterstock 

Fokhagymanyomó

Ugyan kicsi helyet igényel, elfér a fiókban a többi eszköz (lom) mellett, a fokhagymanyomót viszont borzalmasan nehéz és időigényes normálisan kitakarítani, ezért a fokhagyma apírtásához bőven elég egy kés vagy egy mozsár. Ha egy éles késsel aprítjuk a fokhagymát, lágyabb, szelídebb ízvilágú lesz. Ha erőteljesebb fokhagymaízre vágyunk, fokhagymanyomó helyett használhatunk mozsarat. A mozsárban még erőteljesebben szabadul fel az allicin, maróan csípős nyersen, főzve viszont komplex, fűszeres ízt ad.

Elektromos rizsfőző 

Csakis abban az esetben ruházzunk be rá, ha napi szinten fogyaszt a család rizst, mert akkor tuti, hogy kiemelt helyet kap a konyhában az eszköz. Ellenkező esetben folyton útban lesz, mert ha a legkisebb rizsfőzőt is választjuk, biztosan nagyobb annál, hogy csak úgy legyen helye a konyhapulton, vagy a pirinyó kamrában. Ráadásul tökéletes főtt rizst bármelyik fedővel ellátott fazékban el lehet készíteni.

Banántartó 

Ismerős ugye? Arról a banánformájú banántartóról van szó, amit csak azért vettünk meg, mert olyan jópofa. Ám a fiókba nem fér, sokszor éppen a banántartó miatt akad el a fiók. A formája miatt sehova nem passzol, mindenhol útban van és kettőnél többször aligha vetettük be. A banán ugyanis elég jól szállítható speciális tartó nélkül is. Nyilván nem kell egy banánt napokig hurcolni a táskánkban, de néhány órát, akár egy napot egy közepesen érett banán remekül kibír, és nem lesz belőle banánpép tartóeszköz nélkül sem.

Zöldségspirálozó, a konyha réme

Tegyük a szívünkre a kezünket. Mikor vettük utoljára elő a répahegyezőt vagy az uborkaspirálozót? Félévente egyszer vagy egyszer sem használjuk. Egy elfoglalt háziasszony alapvetően egyszerűségre törekszik, arra, hogy a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban végezzen a napi teendőivel. Egy nagycsaládos meg örül, ha munkája végére ér. Aligha spirálozgatja a bömbölő kétévesnek az uborkát.

Mi az, ami viszont nagyon kell?

Egy kézre álló, szuper éles kés, amivel hámozni, szelni, aprítani is lehet. Egy olyan közepes méretű mindenes darab, aminek minden háztatásban saját neve van. Például a „sárganyelű”, vagy a „kisfekete”, netán „apádkése””. Ha egy ilyen a rendelkezésünkre áll, sok egyéb eszköz elhagyható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!