Az egész világot letarolta ez az étrendkiegészítő - de mitől ilyen népszerű?

A kreatin először a sportolói világot hódította meg. Ez nem véletlen, hiszen az energiatermelés stimulálása által hatékonyabb edzéseket eredményez – különösen a magas intenzitású (HIT) edzések során. A kreatin ezenfelül túlhidratálja az izomsejteket, ami az iromrostok erősödését és növekedését okozza. A legújabb kutatások szerint a hatása azonban messze túlmutat az izomtömegnövelésen, mivel az agyműködést és a koncentrációt is fokozza.

A kreatin csodája

Nem csoda hát, hogy a kreatin fogyasztása egyre népszerűbb, és nemcsak a sportolók, hanem a tudatosan táplálkozók körében is. Most már nemcsak az edzőteremben és a testépítőket célzó boltokban találkozhatunk különböző kiszereléseivel, hanem az élelmiszerüzletek polcain és barátaink konyhapultjain is.

A kreatin globális piaca évente átlagosan 25,2%-ot növekszik, a növekvő érdeklődést pedig az internetes keresések is alátámasztják. Az elmúlt évben több mint 40%-kal nőtt a kreatinnal kapcsolatos keresések száma, ami közel 10 millió havi keresést jelent.

A kreatin egy magas nitrogéntartalmú szerves sav, amely alapvető szereppel bír a sejtek, különösen az izomrostok energiaellátásában. A testünk is termel ugyan kreatint, de külsőleg is bevihetjük: a vörös hús, a baromfihús, a hal, valamint egyes tejtermékek tartalmaznak kreatint. A legtöbben mégis étrendkiegészítőként fogyasztják.

Miért olyan népszerű?

Népszerűségének egyik oka, hogy régóta ismert anyag, amelyet számtalan kutatásnak vetettek alá. Megbízhatóságát az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) is megerősítette, illetve egyértelmű, hogy a fogyasztók is újra meg újra bizalmat szavaznak neki.

Még kérdéses, hogy milyen irányt vesz ez a dinamikusan fejlődő iparág, de már most találkozhatunk a polcokon specializált kreatintermékekkel. Egyre több például a női hormonális és anyagcsere-ciklushoz igazodó kreatintermék vagy az olyan keverékek, melyek kifejezetten a kognitív készségeket támogatják.

Észlelhető továbbá egy elmozdulás a sportolók által fogyasztott nyers kreatinportól a feldogozott, fogyasztóbarát kreatintermékek irányába (például kreatinos csokoládé). És mivel egy rugalmas és sokoldalú vegyületről van szó, a lehetőségek tárháza kiapadhatatlan.