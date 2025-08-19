Ha így étkezel, jóval kevésbé lesz fájdalmas a menstruációd

A menstruáció alatt az ösztrogén és a progeszteron szintje csökken. Ilyenkor fáradékonyabbak vagyunk, illetve a fájdalomra is rosszabbul reagálunk. Egyesek akár igen súlyos görcsöket is tapasztalnak ebben az időszakban. Ilyenkor érzelmileg is instabilabbak vagyunk: érzékenység és befelé fordulás jellemzi ezt a pár napot, a tüneteken azonban némi tudatossággal könnyen enyhíthetünk.

A vasban, kalciumban és omega-3 zsírsavakban gazdag étrend rengeteget segít menstruáció idején

Fotó: Marian Weyo / Shutterstock

Amit ne fogyasszunk menstruáció alatt

Alkoholos italok

Az alkohol ugyan ideiglenesen görcsoldó hatással bír, ezért a pillanatnyi enyhülésért azonban súlyos árat fizethetünk. Az alkohol ugyanis minden más menstruációs tünetet súlyosbít, magát a ciklust is megzavarja, illetve az alvásminőséget is erősen rontja.

Magas sótartalmú és feldolgozott ételek

Amellett, hogy a hormonháztartást is felboríthatják, a magas sótartalmú ételek puffadást is okozhatnak, valamint fokozhatják a görcsöket. A telített zsírsavakban gazdag és a hidrogénezett növényi olajok felhasználásával készült ételek pedig még kiszámíthatatlanabbá teszik a kedélyállapotot.

Kávé

Mivel a menstruáció alatt csökken a fizikai teljesítőképességünk és fáradtabbnak érezzük magunkat, könnyen abba a kísértésbe eshetünk, hogy több kávét és koffeintartalmú italt fogyasszunk. Ez azonban semmiképp sem javallott, mivel a koffein serkenti a hormonszint ingadozását, amely egy alapvetően instabil állapotot még tovább ronthat. A koffein gátolja a vas felszívódását is, amitől még fáradtabbnak érezzük majd magunkat, ráadásul a vérnyomás növekedése ilyenkor szorongásos tüneteket válthat ki.

Ami segíthet:

Mozgás

A menstruációs szakaszban inkább a pihentető mozgásformákkal érdemes menni: ilyen a jóga, a pilates, valamint a különféle nyújtóedzések. Akkor is lehetünk engedékenyebbek magunkkal, ha maradunk a megszokott edzésformánknál – a lényeg, hogy ilyenkor is mozogjunk.

Étrend