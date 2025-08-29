3 különleges palacsinta, ha unod a klasszikus kakaósat és lekvárosat
20 perce
Olvasási idő: 6 perc
Vágólapra másolva!
A klasszikus palacsinta örök kedvenc, de a tészta kreatív újragondolásával igazi ínyencségeket varázsolhatunk az asztalra. Három különleges receptet mutatunk be: egy mákos-málnalekváros édes álmot, egy túrós-vaníliapudingos palacsintatornyot, és egy tökmagkrémes, sós finomságot. Készítsd el őket, és frissítsd fel a palacsinta repertoárodat új textúrákkal és ízekkel!
A palacsinta klasszikus formájában is megunhatatlan, de pláne akkor nyerő, ha van merszünk új trükköket kipróbálni. Ez esetben nem a töltelékkel, hanem a palacsintatésztával játszottunk. Három speciális tésztaverziót is kipróbáltunk, két édeset és egy sósat, mert a palacsinta sósan is tökéletes fogás.
Íme 3 ínyenc recept a palacsinta szerelmeseinek
(A receptek 4 személyre szólnak)
Mákos, málnalekváros palacsinta
Hozzávalók
15 dkg liszt
5 dkg mák
2 db tojás
3 dl tej
2 dl szénsavas ásványvíz
0,75 dl olaj
málnalekvár
Elkészítése
A keverőtálba mérjük a tejet, hozzáadjuk az olajat, a tojásokat, a sót és alaposan elkeverjük.
A masszához mérjük a lisztet, elkeverjük, majd a mákot is belekeverjük. Fontos, hogy teljesen csomómentes masszát hozzunk létre.
Pár perc pihentetés után az első palacsinta alá rakunk egy kevéske olajat, alaposan felforrósítjuk a palacsintasütőt. Óvatosan szétterítünk egy adag tésztát. Mindkét oldalát alaposan átsütjük. A többi palacsinta alá már nem kell olaj, az első palacsintát érdemes olajozott serpenyőben sütni – így nagyobb esély van arra, hogy épségben marad. Ha mégsem, azzal sincs baj, a gyerekek kedvelik a „rongyos” palacsintát is.
A palacsinta kisütése után, még melegen megkenjük málnalekvárral és feltekerjük, vagy összehajtjuk. Pillanatok alatt elfogy majd.
Túrós, vaníliapudingos palacsintatorony
Hozzávalók
15 dkg liszt
5 dkg rögös túró
2 db tojás
3 dl tej
2 dl szénsavas ásványvíz
0,75 dl olaj
vaníliapuding (akár készen kapható is jó)
Elkészítése
Az imént felvázolt módon elkészítük a palacsintatésztát, azzal a különbséggel, hogy mák helyett a rögös túrót keverünk a tésztába. Ha lehet óvatosan, kézzel, mert így szépen látszanak is majd abban a túrórögöcskék.
A szokásos módon kisütjük palacsintákat és rétegezzük: palacsinta, puding, palacsinta. A tetejére puding kerül, majd díszítésül megszórjuk egy kevéske túróval és porcukorral.
Tökmagkrémes, sós palacsinta
Hozzávalók
15 dkg liszt
5 dkg tökmagliszt, illetve csipetnyi durvára tört tökmag
2 db tojás
3 dl tej
2 dl szénsavas ásványvíz
0,75 dl olaj
tökmagkrém
só
ízlés szerint reszelt trappista sajt
Elkészítése
A palacsintatésztát a szokott módon elkészítjük, csak ebben az esetben tökmagliszttel keverjük el a sima lisztet.
Kisütjük a palacsintákat, óvatosan, mert a tökmagliszt hamar pirul. Sütés után alaposan megkenjük tökmagkrémmel a palacsintákat, négyrét hajtogatjuk azokat, és alaposan megszórjuk sajttal a palacsintanegyedeket. Ha száraznak érezzük, egy-két kanál tökmagolajos tejföllel lágyíthatjuk a fogunk alá valót.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Ne maradjon le az ORIGO cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre!