3 különleges palacsinta, ha unod a klasszikus kakaósat és lekvárosat

A palacsinta klasszikus formájában is megunhatatlan, de pláne akkor nyerő, ha van merszünk új trükköket kipróbálni. Ez esetben nem a töltelékkel, hanem a palacsintatésztával játszottunk. Három speciális tésztaverziót is kipróbáltunk, két édeset és egy sósat, mert a palacsinta sósan is tökéletes fogás.

Mákos, málnalekváros palacsinta

Fotó: Olga_Trifonova / Shutterstock

Íme 3 ínyenc recept a palacsinta szerelmeseinek

(A receptek 4 személyre szólnak)

Hozzávalók

15 dkg liszt

5 dkg mák

2 db tojás

3 dl tej

2 dl szénsavas ásványvíz

0,75 dl olaj

málnalekvár

Elkészítése

A keverőtálba mérjük a tejet, hozzáadjuk az olajat, a tojásokat, a sót és alaposan elkeverjük. A masszához mérjük a lisztet, elkeverjük, majd a mákot is belekeverjük. Fontos, hogy teljesen csomómentes masszát hozzunk létre. Pár perc pihentetés után az első palacsinta alá rakunk egy kevéske olajat, alaposan felforrósítjuk a palacsintasütőt. Óvatosan szétterítünk egy adag tésztát. Mindkét oldalát alaposan átsütjük. A többi palacsinta alá már nem kell olaj, az első palacsintát érdemes olajozott serpenyőben sütni – így nagyobb esély van arra, hogy épségben marad. Ha mégsem, azzal sincs baj, a gyerekek kedvelik a „rongyos” palacsintát is. A palacsinta kisütése után, még melegen megkenjük málnalekvárral és feltekerjük, vagy összehajtjuk. Pillanatok alatt elfogy majd.

Túrós, vaníliapudingos palacsintatorony

Hozzávalók

15 dkg liszt

5 dkg rögös túró

2 db tojás

3 dl tej

2 dl szénsavas ásványvíz

0,75 dl olaj

vaníliapuding (akár készen kapható is jó)

Elkészítése

Az imént felvázolt módon elkészítük a palacsintatésztát, azzal a különbséggel, hogy mák helyett a rögös túrót keverünk a tésztába. Ha lehet óvatosan, kézzel, mert így szépen látszanak is majd abban a túrórögöcskék. A szokásos módon kisütjük palacsintákat és rétegezzük: palacsinta, puding, palacsinta. A tetejére puding kerül, majd díszítésül megszórjuk egy kevéske túróval és porcukorral.

Tökmagkrémes, sós palacsinta

Hozzávalók

15 dkg liszt

5 dkg tökmagliszt, illetve csipetnyi durvára tört tökmag

2 db tojás

3 dl tej

2 dl szénsavas ásványvíz

0,75 dl olaj

tökmagkrém

só

ízlés szerint reszelt trappista sajt

Elkészítése