palacsinta

3 különleges palacsinta, ha unod a klasszikus kakaósat és lekvárosat

20 perce
Olvasási idő: 6 perc
A klasszikus palacsinta örök kedvenc, de a tészta kreatív újragondolásával igazi ínyencségeket varázsolhatunk az asztalra. Három különleges receptet mutatunk be: egy mákos-málnalekváros édes álmot, egy túrós-vaníliapudingos palacsintatornyot, és egy tökmagkrémes, sós finomságot. Készítsd el őket, és frissítsd fel a palacsinta repertoárodat új textúrákkal és ízekkel!
palacsinta

A palacsinta klasszikus formájában is megunhatatlan, de pláne akkor nyerő, ha van merszünk új trükköket kipróbálni. Ez esetben nem a töltelékkel, hanem a palacsintatésztával játszottunk. Három speciális tésztaverziót is kipróbáltunk, két édeset és egy sósat, mert a palacsinta sósan is tökéletes fogás.

Mákos, málnalekváros palacsinta
Mákos, málnalekváros palacsinta 
Fotó: Olga_Trifonova / Shutterstock

Íme 3 ínyenc recept a palacsinta szerelmeseinek 

(A receptek 4 személyre szólnak)

Mákos, málnalekváros palacsinta 

Hozzávalók

  • 15 dkg liszt
  • 5 dkg mák
  • 2 db tojás
  • 3 dl tej
  • 2 dl szénsavas ásványvíz
  • 0,75 dl olaj
  • málnalekvár

Elkészítése

  1. A keverőtálba mérjük a tejet, hozzáadjuk az olajat, a tojásokat, a sót és alaposan elkeverjük.
  2. A masszához mérjük a lisztet, elkeverjük, majd a mákot is belekeverjük. Fontos, hogy teljesen csomómentes masszát hozzunk létre.
  3. Pár perc pihentetés után az első palacsinta alá rakunk egy kevéske olajat, alaposan felforrósítjuk a palacsintasütőt. Óvatosan szétterítünk egy adag tésztát. Mindkét oldalát alaposan átsütjük. A többi palacsinta alá már nem kell olaj, az első palacsintát érdemes olajozott serpenyőben sütni – így nagyobb esély van arra, hogy épségben marad. Ha mégsem, azzal sincs baj, a gyerekek kedvelik a „rongyos” palacsintát is.
  4. A palacsinta kisütése után, még melegen megkenjük málnalekvárral és feltekerjük, vagy összehajtjuk. Pillanatok alatt elfogy majd.

Túrós, vaníliapudingos palacsintatorony

Hozzávalók

  • 15 dkg liszt
  • 5 dkg rögös túró
  • 2 db tojás
  • 3 dl tej
  • 2 dl szénsavas ásványvíz
  • 0,75 dl olaj
  • vaníliapuding (akár készen kapható is jó)

Elkészítése

  1. Az imént felvázolt módon elkészítük a palacsintatésztát, azzal a különbséggel, hogy mák helyett a rögös túrót keverünk a tésztába. Ha lehet óvatosan, kézzel, mert így szépen látszanak is majd abban a túrórögöcskék. 
  2. A szokásos módon kisütjük palacsintákat és rétegezzük: palacsinta, puding, palacsinta. A tetejére puding kerül, majd díszítésül megszórjuk egy kevéske túróval és porcukorral.

Tökmagkrémes, sós palacsinta

Hozzávalók

  • 15 dkg liszt
  • 5 dkg tökmagliszt, illetve csipetnyi durvára tört tökmag
  • 2 db tojás
  • 3 dl tej
  • 2 dl szénsavas ásványvíz
  • 0,75 dl olaj
  • tökmagkrém
  • ízlés szerint reszelt trappista sajt

Elkészítése

  1. A palacsintatésztát a szokott módon elkészítjük, csak ebben az esetben tökmagliszttel keverjük el a sima lisztet.
  2. Kisütjük a palacsintákat, óvatosan, mert a tökmagliszt hamar pirul. Sütés után alaposan megkenjük tökmagkrémmel a palacsintákat, négyrét hajtogatjuk azokat, és alaposan megszórjuk sajttal  a palacsintanegyedeket. Ha száraznak érezzük, egy-két kanál tökmagolajos tejföllel lágyíthatjuk a fogunk alá valót.

 

