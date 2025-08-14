Ki mondta, hogy a paradicsomleves nem szereti a húst?

Ritkán jut eszünkbe, hogy a paradicsomlevest hússal bolondítsuk meg, pedig ha így teszünk, olyan gazdag levest kaphatunk, amit egytálételként is lehet fogyasztani. Az se elhanyagolható szempont, hogy a húsimádók is hamarabb bólintanak rá a húsos paradicsomlevesre, mint a betűtésztás napközis verzióra.

Paradicsomleves hússal is készülhet

Fotó: Francisco Gomez Perpinan / Shutterstock

Több recept is darált hússal kínálja a paradicsomlevest, most azonban egy pirított húsos változatot mutatunk. A hagymán lepirított, ínycsiklandó hús a levesben több, mint csalogató lehet az egész család számára. Ízében kicsit hasonlít a töltött paprikára, de állagában jócskán eltér attól - érdemes adni neki egy esélyt!

Íme a húsos paradicsomleves receptje

Hozzávalók 4 személyre:

40 dkg sovány sertéscomb

egy közepes fej vöröshagyma

250 ml konzervparadicsom- lehet a darabos változat is, de akkor fazékba kerülés előtt pürésítsük le

a paradicsomlé (vagy püré) mennyiségével megegyező mennyiségű víz

ízlés szerint só, fokhagyma, kakukkfű, piros paprika

csipetnyi cukor, ha bírjuk a hús zamata mellett az édeskés ízeket

egy fél csokor frissen vágott petrezselyem

3 dkg bulgur (szárazon számolva)

ízlés szerint reszelt kemény sajt – a leves tetejére

Elkészítés:

A vöröshagymát vágjuk nagyon finomra, vagy késes darálón pürésítsük le, olívaolajon süssük üvegesre. A sertéscombot vágjuk kicsi, csinos kockákra, dobjuk rá a pirított hagymára, sózzuk meg, süssük addig, amíg szép karamell színe nem lesz a hagymának, a hús pedig kapjon egy ízletes sült kérget. Öntsük fel a hagymás húst a paradicsommal, rottyantsuk össze, majd öntsük fel vízzel. Ha túl sűrű lesz a végén, nyugodtan hígítsuk leves állagúra. Forraljuk fel, fűszerezzük szájízünk szerint. A kakukkfüvet azért javasoljuk, mert alaposan eltér a klasszikus paradicsomleves ízétől, ám a paradicsom kettős (savanykás-édeskés) íz világát szépen felerősíti az illatos kakukkfű.

A levesbetétet (jelen estben a bulgurt külön is megfőzhetjük, akár egy mikróban is simán elkészíthető. Ha ezt választjuk, akkor nem kell a kész leveshez adni, elég, ha tálalásnál kerül a leveses tányér aljára két-három evőkanál főtt bulgur.