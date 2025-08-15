Alig emlékszik rá valaki, pedig nincs ennél jobb feketetea-pótló

A fekete tea pótlására hozták forgalomba a planta teát, egy igen ízletes, a szeder leveleiből készült fekete teaszerű alapanyagot. Az elbeszélése szerint a planta tea nem csak beváltotta a hozzáfűzött reményeket, de magasan túl is szárnyalta azokat, nagyon népszerűvé vált az akkoriban sok lemondással élő emberek körében.

Planta tea, melyet a fekete tea pótlására hozták forgalomba

Hogyan készül a planta tea?

Nagyüzemi körülmények között fermentálták a vágott, zúzott szederleveleket, és ez az eljárás megdöbbentően gazdag ízvilágot szabadított fel. Sokan rákaptak gyümölcsös zamatára, és a semmilyen ízű pótkávék mellett olyan pótszerré vált, amit a hiány teremtett ugyan, de nagyon is megállta a helyét a magyar konyhákban.

A planta teát körülbelül a hetvenes évek végéig gyártották, de miután kóstoltam szederlevélből készült teát, nem igazán értem, miért hagyták abba a gyártását. Igazi kuriózum a ma ezernyi ízben vásárolható teák között is. Ráadásul otthoni körülmények között is előállítható, akár fermentálhatjuk is házi körülmények között. A szederlevél szárítva is ínycsiklandóan finom, bárki kipróbálhatja.

Szederlevéltea házilag

Ha így döntünk, mi magunk is készítünk szederlevélteát, a szeder leveleit májustól szeptemberig szedhetjük. Óvatosan szabadítsuk meg a tüskés, szúrós szárától, mossuk meg, szeleteljük vékony csíkokra a megmosott, megszárított leveleket. Langyos sütőben pár óra alatt is kiszáríthatjuk a teának valót, de akár árnyékos, szellős helyen, tálcán, tüllanyaggal letakarva is rövid idő alatt beszárad. Száradás után tegyük tiszta, száraz befőttesüvegbe és felhasználásig sötét, hűvös helyen tároljuk. Gazdagíthatjuk néhány meggyfa vagy cseresznyefa levéllel is a házi „planta teánkat”.

A szederlevéltea nemcsak finom, de jótékony hatásai is közismertek. Többek között gyomorpanaszok esetén használta a népi gyógyászat. Ez a mindenki számára elérhető kincs szerepet játszik a vércukorszint szabályozásában is. Híg tea formában azonban annyira csekély a hatóanyag-tartalma, hogy nyugodtan fogyaszthatjuk akár naponta többször is, csak úgy, a magunk örömére. Csak azért, mert annyira meghökkentően finom ízekkel kényeztet minket, hogy egy csészénél kár lenne megállni.