Télen-nyáron kincset ér a szőlőlevél: így tartósíthatod

A szőlőnél sokan a gyümölcsre, esetleg a borra fókuszálnak csak, eszükbe sem jut, hogy a szőlő levele is lehet ínycsiklandó alapanyag. Pedig a zsenge szőlőlevél kiváló tulajdonsági révén régóta szeretett alkotóeleme kedvenc fogásainknak szerte Európában. Érdemes megismerkedni, főzni vele nyáron – és eltenni pár üveggel télire. Már csak azért is, mert ahogyan a szőlő többi része, úgy ez is nagyon egészséges.

Szőlőlevélből készül az étel, amit padlutka, töltika, dolma néven is ismernek // Fotó: Esin Deniz / Shutterstock

Fogások szőlőlevélből

A szőlőlevelet, akár a káposztát, meg lehet tölteni. Különleges ízt ad a fogásnak, akár húsos, akár húsnélküli töltelék kerül bele. Az oszmán eredetű, fűszeres rizzsel töltött szőlőlevél- a dolma, dolmades - az egyik legnépszerűbb eleség a Balkánon, de kedvelik Közel-Keleten, Közép- Ázsiában is. Az erdélyi és a magyar konyha töltike vagy padlutka néven ismeri ugyanezt a fogást – persze fűszerezése földrajzi hely szerint nagyon eltérő lehet, de bárhogy is kerül a töltelék a levélbe, a szőlőlevél egészen biztosan megadja azt a plusz zamatot, amitől a töltike vagy a dolmades az, ami.

A szőlő levelét egész évben „szüretelhetjük”. Van, akinek a tavaszi friss, üde levélzet az etalon, más a szőlő virágzása alatt szereti elrakni a télire valót. Megint mások esküsznek arra, hogy hagyni kell egészen az ősz közepéig „érni” a leveleket, mert akkor a leggazdagabb ízben és ásványi anyagokban. Bármikor is döntünk úgy, hogy elrakunk pár üveg szőlőlevelet, válasszuk a zsengébb, frissebb, vékonyabb leveleket, azokat lehet ugyanis könnyebben feltekerni!

Szőlőlevél eltevése télre

A szőlőlevél „befőzése” hihetetlenül egyszerű. Íme egy remek módszer!

Hozzávalók:

60-70 szép, hibátlan, vegyszermentes szőlőlevél

másfél liter víz

2-3 evőkanál só

ha savanyún szeretnénk, akkor tegyünk a vízbe ecetet is ízlés szerint

Elkészítés:

Tegyük fel forrni a vizet, rakjuk bele a sót, és ha szeretnénk, ecetet is. A megmosott szőlőleveleket egyenként mártsuk körülbelül fél percre a vízbe, majd öblítsük le hideg vízzel. Egyenként terítsük ki a leveleket egy tiszta tálcára, a szárat, a vastag ereket vagdossuk ki a levelekből. (Ez utóbbi lépést megejthetnénk a forró vizes mártogatás előtt is, de akkor könnyebben megsérülhet a levél.)

Rakjunk egymásra 8-10 szőlőlevelet, tekerjük fel az egészet, és a kis tekercseket tegyük jó szorosan, állítva a befőttes üvegekbe. Amikor az üvegek megteltek, a forró, ízesített levet szűrjük le, forraljunk rajta még egyet, majd öntsük fel vele az üvegeket. A tetejére tehetünk kis olajat is, hogy légmentesen lezárja az üvegek száját.