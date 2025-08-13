Télen-nyáron kincset ér a szőlőlevél: így tartósíthatod

A szőlőnél sokan a gyümölcsre, esetleg a borra fókuszálnak csak, eszükbe sem jut, hogy a szőlő levele is lehet ínycsiklandó alapanyag. Pedig a zsenge szőlőlevél kiváló tulajdonsági révén régóta szeretett alkotóeleme kedvenc fogásainknak szerte Európában. Érdemes megismerkedni, főzni vele nyáron – és eltenni pár üveggel télire. Már csak azért is, mert ahogyan a szőlő többi része, úgy ez is nagyon egészséges.
A szőlőlevelet, akár a káposztát, meg lehet tölteni. Különleges ízt ad a fogásnak, akár húsos, akár húsnélküli töltelék kerül bele. Az oszmán eredetű, fűszeres rizzsel töltött szőlőlevél- a dolma, dolmades - az egyik legnépszerűbb eleség a Balkánon, de kedvelik Közel-Keleten, Közép- Ázsiában is. Az erdélyi és a magyar konyha töltike vagy padlutka néven ismeri ugyanezt a fogást – persze fűszerezése földrajzi hely szerint nagyon eltérő lehet, de bárhogy is kerül a töltelék a levélbe, a szőlőlevél egészen biztosan megadja azt a plusz zamatot, amitől a töltike vagy a dolmades az, ami.
A szőlő levelét egész évben „szüretelhetjük”. Van, akinek a tavaszi friss, üde levélzet az etalon, más a szőlő virágzása alatt szereti elrakni a télire valót. Megint mások esküsznek arra, hogy hagyni kell egészen az ősz közepéig „érni” a leveleket, mert akkor a leggazdagabb ízben és ásványi anyagokban. Bármikor is döntünk úgy, hogy elrakunk pár üveg szőlőlevelet, válasszuk a zsengébb, frissebb, vékonyabb leveleket, azokat lehet ugyanis könnyebben feltekerni!
A szőlőlevél „befőzése” hihetetlenül egyszerű. Íme egy remek módszer!
Hozzávalók:
Elkészítés:
Tegyük fel forrni a vizet, rakjuk bele a sót, és ha szeretnénk, ecetet is. A megmosott szőlőleveleket egyenként mártsuk körülbelül fél percre a vízbe, majd öblítsük le hideg vízzel. Egyenként terítsük ki a leveleket egy tiszta tálcára, a szárat, a vastag ereket vagdossuk ki a levelekből. (Ez utóbbi lépést megejthetnénk a forró vizes mártogatás előtt is, de akkor könnyebben megsérülhet a levél.)
Rakjunk egymásra 8-10 szőlőlevelet, tekerjük fel az egészet, és a kis tekercseket tegyük jó szorosan, állítva a befőttes üvegekbe. Amikor az üvegek megteltek, a forró, ízesített levet szűrjük le, forraljunk rajta még egyet, majd öntsük fel vele az üvegeket. A tetejére tehetünk kis olajat is, hogy légmentesen lezárja az üvegek száját.
A szorosan lezárt üvegeket tegyük száraz dunsztba, hagyjuk ott addig, amíg ki nem hűl. Ezután hűvös, sötét helyen tároljuk felhasználásig.
Fagyasztással is tartósíthatjuk a leveleket. Ebben az esetben az eljárás hasonló, egészen az üvegekbe töltésig. Ott azonban az egymásra halmozott szőlőleveleket nem tekerjük fel, hanem kis csomagonként fagyasztó zacskóba rakjuk. Amennyire lehet, préseljük ki a levegőt a zacskókból, és mehet is a fagyasztóba a télire való töltike-alapanyag. Felhasználás előtt egy-két órával vegyük ki a fagyasztóból a leveleket, mártsuk egy pillanatra forró vízbe és már tölthetők is.