A konyha veszélyes terep – így tehetjük biztonságosabbá

A tűz ajándék, az emberiség egyik leghatékonyabb segítője; fényt ad, meleget és még főzünk is vele. Ugyanakkor az egyik legnagyobb veszélyforrás is - ha kicsúszik a kezünkből az irányítás, pillanatok alatt válhat ellenségünkké. Az otthoni tűzesetek jó része a konyhában indul, de komoly gondot okozhat a szabadon hagyott, nyílt lánggal égő mécses, az égősorok, vagy egy tárgyakkal körülpakolt kályha, kandalló is. Régebben az ágyban való dohányzás is sok tüzet okozott, a trendek változásával ez a jelenség talán ritkább már. Újabb problémaforrások a töltőn, őrzés nélkül hagyott elektromos eszközök, például mobiltelefonok, laptopok. A tűz lerombolhat mindent, akár egy élet munkája odaveszhet néhány óra alatt – nem mindegy hát, hogy mennyire készülünk fel jelentkezésére. Az alábbi előkészületeket érdemes megtenni, hogy jól védekezzünk az esetleges tűz ellen.

Tűz ellen a konyhában

A konyhatüzek esetén néhány olyan apróságra is figyelni kell, amire talán nem is gondolnánk.Az alábbi tippek abban segítenek, hogyan tudjuk biztonságosabbá tenni otthonunkat, konyhánkat - ugyanis az otthoni tűzeset jó része megelőzhető, hamar megfékezhető lenne.

Füstjelző, az éjjeli őrszem

A füstjelző a legelső védelmi vonal. Érzékeny kis szerkezet, amely a levegőben szálló részecskéket „monitorozza”, és már a legapróbb füstnél is éles hangon jelez. Fontos tudni azonban, hogy a konyhai környezet igen sajátos: a főzés közben felszálló gőz, egy kicsit odapirult szalonna vagy a megkapott pirítós, akár a vajas popcorn enyhe füstje is beindíthatja a riasztót. Ezért a konyhába speciálisan a konyhai környezetre tervezett füstjelző ajánlott, míg a hagyományos változat a folyosón, hálószobák közelében hasznos. A füstjelzők két alapvető típusát ismerjük: az ionizációs füstjelzőt, mely rendkívül gyorsan reagál a hirtelen lángra, illetve a fotocellás változatot, amely a füst részecskéit érzékeli fény segítségével. Ez utóbbi kevésbé hajlamos a hamis riasztásra. A legbiztosabb megoldás a kombinált készülék, amely mindkét technológiát használja. Ha ez utóbbit választjuk, mindegy a lakás mely részére telepítjük, védeni fogja otthonunkat.