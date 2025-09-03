3 apró trükk, és ragyogni fog a konyhai kuka

Gyakran szorul háttérbe a konyhai kuka tisztítása, pedig ez az egyik legkoszosabb tárgy a konyhában. Ha elhanyagoljuk, az nagyon kellemetlen állapotot idézhet elő. Rendszeres karbantartása azonban sok bosszúságtól kímélhet meg minket. Három egyszerű, mégis hatásos trükköt mutatunk, hogy mindig ragyogjon a kukánk.

Sokszor megfeledkezünk róla, pedig a konyhai kuka a lakás egyik legszennyezettebb tárgya. Ha elhanyagoljuk, könnyen kellemetlen szagok és baktériumok forrásává válhat

1. Szódabikarbóna a szagok ellen

A szemeteszsák cseréje előtt a kuka aljába, de a zsákba is szórjunk egy kevés szódabikarbónát. Ez nemcsak felszívja a kifolyt, felesleges nedvességet, de eltünteti a kellemetlen szagokat is, illetve megakadályozza a baktériumok elszaporodását. Minden kukászsák cseréjénél alkalmazzuk ezt a módszert, így mindig friss marad a kuka körül a levegő.

2. Ecetes öblítés a kuka belső falaira

Heti feladatként adja magát az ecetes öblítés. Ehhez keverjünk egy rész ecetet három rész vízzel. Ezzel a keverékkel öblítsük át a belső falakat, majd szivaccsal vagy kefével dörzsöljük is át minden egyes négyzetcentiméterét. Az ecet fertőtlenít, kíméli a műanyagot, de a fémet is.

Sokszor kérdés, hogy hol mossuk ki a kukát, ha nincs terasz vagy kert. Igazából nincs mit tenni: a vizes helyiség, a fürdőszoba a legjobb erre a célra. Tegyük a fürdőkádba vagy a zuhanyfülkébe, végezzük el a műveletet, majd forró tiszta vízzel öblítsük ki a kukát.

Öblítés után hagyjuk is ott száradni, majd ha visszakerült a helyére, alaposan fertőtlenítsük le a kádunkat, a környező területet is, hogy ne maradjanak baktériumok a padlón, a kádban, a tálcában vagy a csempén. Érdemes ezt a két dolgot: a fürdő takarítását meg a kukamosást összehangolni.

3. Fertőtlenítőszer a biztos tisztaságért

Lehet, nem bízunk annyira az ecetben, mint amennyire bízhatnánk. Ilyenkor jön jól egy bitangerős fertőtlenítőszer. Hetente egyszer használjunk olyat, amiben megbízunk a kuka belsejének-külsejének fertőtlenítésére. A favorizált fertőtlenítő garantáltan elpusztítja a baktériumokat és biztosítja a higiénikus állapotot. Öblítés, szárítás után a fertőtlenítés helyszínét is rakjuk rendbe, éppen úgy, mint az ecetes tisztításnál.