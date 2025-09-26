8 gyümölcs, ami természetes altatóként hat – így lesz nyugodtabb az éjszakád

Ha esténként sokat forgolódsz az ágyban, talán már kipróbáltál relaxációs technikákat, légzőgyakorlatokat vagy akár lefekvés előtti olvasást. Van azonban egy kevésbé ismert, mégis hatékony tényező is: az étrended. Az, hogy mit eszel az utolsó órákban, komolyan befolyásolhatja, mennyire lesz nyugodt az éjszakád. Sokan tartanak a késő esti falatozástól, mert az puffadást vagy gyomorpanaszokat okozhat. Ugyanakkor bizonyos gyümölcsök épp ellenkezőleg hatnak: segíthetnek abban, hogy ellazulj, és könnyebben elaludj, hiszen természetes formában tartalmaznak alvást támogató anyagokat.

Az ananász segít a megfelelő testhőmérséklet és cirkadián ritmus kialakításában, illetve magas antioxidáns-tartalma az alvás közbeni regenerációt is támogatja

Fotó: MakDill / Shutterstock

Ananásszal a jobb alvásért

Az ananászban melatonin, szerotonin és triptofán is található – mindhárom kulcsszerepet játszik az alvás és a bioritmus szabályozásában. A triptofánból termelődik a szerotonin, majd a melatonin, így láncszerűen segíti a testet a pihenésben. Kutatások szerint az ananászlé emeli a melatoninszintet, de a friss gyümölcs fogyasztása is hasonlóan hasznos lehet.

Eper

Az eper kevés melatonint tartalmaz, viszont tele van antioxidánsokkal és C-vitaminnal. Ezek nemcsak az immunrendszert erősítik, hanem hozzájárulnak a nyugodtabb közérzethez is, ami az alvás minőségére is kihat.

Meggy

A Montmorency meggy kiemelkedő melatonintartalmáról ismert, ráadásul gyulladáscsökkentő antocianinokat és triptofánt is rejt. Ezek segítenek az izmok ellazításában, a vérnyomás csökkentésében és a szervezet stresszterhelésének mérséklésében. Nem véletlen, hogy a szakértők a meggylét különösen hatékonynak tartják az alvászavarok enyhítésében.

Szőlő

A szőlő természetes melatonintartalmával támogatja az alvást, emellett antioxidánsai révén védi a sejteket a káros folyamatoktól. A piros és a lila szőlő a leggazdagabb melatoninforrás, így különösen jó választás az esti órákban.

Kivi

A kivi egyszerre tartalmaz melatonint és szerotonint, így ideális „altató gyümölcs”. Klinikai vizsgálatok szerint két közepes kivi elfogyasztása lefekvés előtt javítja az alvás minőségét. Ráadásul folátban és B-vitaminokban is gazdag, amelyek szintén hozzájárulnak az idegrendszer egyensúlyához.