8 gyümölcs, ami természetes altatóként hat – így lesz nyugodtabb az éjszakád

1 órája
Esténként forgolódsz, nehezen alszol el, vagy gyakran felébredsz? Nem csak a stressz vagy a képernyők fénye lehet a ludas, az is számít, mi kerül a tányérodra lefekvés előtt. Mutatunk nyolc gyümölcsöt, amelyek természetes úton segíthetnek a pihentetőbb alvásban.
Ha esténként sokat forgolódsz az ágyban, talán már kipróbáltál relaxációs technikákat, légzőgyakorlatokat vagy akár lefekvés előtti olvasást. Van azonban egy kevésbé ismert, mégis hatékony tényező is: az étrended. Az, hogy mit eszel az utolsó órákban, komolyan befolyásolhatja, mennyire lesz nyugodt az éjszakád. Sokan tartanak a késő esti falatozástól, mert az puffadást vagy gyomorpanaszokat okozhat. Ugyanakkor bizonyos gyümölcsök épp ellenkezőleg hatnak: segíthetnek abban, hogy ellazulj, és könnyebben elaludj, hiszen természetes formában tartalmaznak alvást támogató anyagokat.

Az ananász segít a megfelelő testhőmérséklet és cirkadián ritmus kialakításában, illetve magas antioxidáns-tartalma az alvás közbeni regenerációt is támogatja
Ananásszal a jobb alvásért

Az ananászban melatonin, szerotonin és triptofán is található – mindhárom kulcsszerepet játszik az alvás és a bioritmus szabályozásában. A triptofánból termelődik a szerotonin, majd a melatonin, így láncszerűen segíti a testet a pihenésben. Kutatások szerint az ananászlé emeli a melatoninszintet, de a friss gyümölcs fogyasztása is hasonlóan hasznos lehet.

Eper

Az eper kevés melatonint tartalmaz, viszont tele van antioxidánsokkal és C-vitaminnal. Ezek nemcsak az immunrendszert erősítik, hanem hozzájárulnak a nyugodtabb közérzethez is, ami az alvás minőségére is kihat.

Meggy

A Montmorency meggy kiemelkedő melatonintartalmáról ismert, ráadásul gyulladáscsökkentő antocianinokat és triptofánt is rejt. Ezek segítenek az izmok ellazításában, a vérnyomás csökkentésében és a szervezet stresszterhelésének mérséklésében. Nem véletlen, hogy a szakértők a meggylét különösen hatékonynak tartják az alvászavarok enyhítésében.

Szőlő

A szőlő természetes melatonintartalmával támogatja az alvást, emellett antioxidánsai révén védi a sejteket a káros folyamatoktól. A piros és a lila szőlő a leggazdagabb melatoninforrás, így különösen jó választás az esti órákban.

Kivi

A kivi egyszerre tartalmaz melatonint és szerotonint, így ideális „altató gyümölcs”. Klinikai vizsgálatok szerint két közepes kivi elfogyasztása lefekvés előtt javítja az alvás minőségét. Ráadásul folátban és B-vitaminokban is gazdag, amelyek szintén hozzájárulnak az idegrendszer egyensúlyához.

Avokádó

Az avokádó fő erőssége a magnéziumtartalma, amely a melatonintermelést és az idegrendszer nyugalmát is segíti. Egy darab avokádó a napi rostbevitel közel felét fedezi, így az emésztést is könnyíti, ami közvetve szintén hozzájárul a nyugodtabb éjszakához.

Az avokádó magas magnéziumtartalma nemcsak a melatonintermelést segíti, hanem az idegrendszert is ellazítja
Narancs

A narancsot sokan reggeli gyümölcsnek tartják, pedig este is érdemes fogyasztani. C-vitaminja mérsékli a stresszhormon szintjét, míg a benne lévő B6-vitamin segíti a triptofán átalakulását szerotoninná, majd melatoninná.

Banán

A banán egyszerre tartalmaz melatonint, triptofánt és káliumot. Ezek kombinációja nemcsak az alvásra hat jótékonyan, hanem az izmok ellazulását is elősegíti. Emellett antioxidánsai csökkentik a szervezetben lévő feszültséget, így támogatják a mélyebb pihenést.

Mikor fogyaszd őket?

Bár ezek a gyümölcsök segíthetnek az esti megnyugvásban, nem ajánlott közvetlenül lefekvés előtt enni őket. Legalább három órával elalvás előtt érdemes elfogyasztani, így nem terhelik meg a gyomrot. Ha fehérjével vagy egészséges zsírral, például egy marék dióval vagy egy pohár joghurttal párosítod őket, a vércukorszinted is stabilabb marad, ami tovább erősíti a nyugtató hatást.

A gyümölcsök rendszeres fogyasztása sokat segíthet, de az igazán pihentető alváshoz az egészséges szokások összessége vezet: kiegyensúlyozott étrend, napi mozgás, következetes alvási rutin és egy nyugodt esti szertartás együtt biztosítja a friss ébredést.

