Aranyered van? Tovább rontasz a helyzeten, ha ezeket eszed!

Az aranyér népbetegségnek számít: a statisztikák szerint a felnőtt lakosság harmada találkozik vele élete során, sokan közülük visszatérő panaszok formájában. Bár a betegség kialakulásában elsősorban genetikai, élettani és életmódbeli tényezők játszanak szerepet, a helyes táplálkozás kiemelt jelentőségű a tünetek enyhítésében és a kiújulás megelőzésében.

Az olajban sült fogások sokat ronthatnak az aranyér állapotán

Fotó: StockImageFactory.com / Shutterstock

Mi is az aranyér?

Aranyérről akkor beszélünk, amikor a végbél vagy a végbélnyílás környékén található vénás fonat kórosan kitágul, begyullad, és fájdalmas, viszkető, esetenként vérző csomókat képez. A hajlamosító tényezők között szerepel a terhesség és a szülés, a tartós ülőmunka, a mozgáshiány, a krónikus székrekedés, az idősödés, illetve a genetikai öröklöttség is. Bár a panaszok sokszor hirtelen, akut formában jelentkeznek, a mindennapi életmód és az étrend hosszú távon jelentősen befolyásolja a tünetek erősségét.

Rost: a legjobb természetes segítőtárs

A szakemberek egyetértenek abban, hogy az aranyér megelőzésében és kezelésében a rostban gazdag étrend kulcsfontosságú. A rost elősegíti a bélrendszer megfelelő működését, lágyítja a székletet, és segít elkerülni a fájdalmas erőlködést, amely tovább ronthatná a vénák állapotát.

Érdemes a következő élelmiszereket rendszeresen beépíteni az étrendbe:

friss zöldségek és gyümölcsök – különösen héjastul fogyasztva,

teljes kiőrlésű gabonákból készült pékáruk, tészták és müzlik,

hüvelyesek (bab, lencse, csicseriborsó),

olajos magvak és diófélék.

Mit érdemes kerülni?

Bizonyos ételek és italok közvetlenül vagy közvetve ronthatják a panaszokat.

Rostszegény, feldolgozott ételek (csipszek, édességek, készételek, csomagolt húsipari termékek): lassítják az anyagcserét és fokozzák a székrekedést.

(csipszek, édességek, készételek, csomagolt húsipari termékek): lassítják az anyagcserét és fokozzák a székrekedést. Zsíros, olajban sült fogások : a hidrogénezett zsiradékok nehezen emészthetők, puffadást és hasi diszkomfortot okozhatnak.

: a hidrogénezett zsiradékok nehezen emészthetők, puffadást és hasi diszkomfortot okozhatnak. Túlzottan fűszeres ételek (csípős paprikák, erős szószok): irritálhatják a végbelet, felerősítve a fájdalmat és az égő érzést.

(csípős paprikák, erős szószok): irritálhatják a végbelet, felerősítve a fájdalmat és az égő érzést. Alkohol és koffein : vízhajtó hatásuk révén dehidratációt okoznak, így a széklet keményebbé válik. Az alkohol emellett értágító, ami tovább fokozhatja az aranyeres panaszokat.

: vízhajtó hatásuk révén dehidratációt okoznak, így a széklet keményebbé válik. Az alkohol emellett értágító, ami tovább fokozhatja az aranyeres panaszokat. Tejtermékek: bár egyénenként eltérően hatnak, sokaknál felerősítik a tüneteket, különösen a tej és a sajt.

A folyadékbevitel szerepe

A megfelelő rostbevitel csak akkor tudja kifejteni jótékony hatását, ha elegendő folyadékkal párosul. A napi 1,5–2 liter víz elfogyasztása segít a széklet puhításában és a bélmozgás szabályozásában. A szénsavas üdítők, az alkohol és az energiaitalok viszont kerülendők, mert épp az ellenkező hatást váltják ki.