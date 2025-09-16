Egyre több huszonévest érint ez a gyulladásos betegség - ezek az étrendek segíthetnek

A Crohn-betegség, az irritábilis bél szindróma (IBS), valamint a fekélyes vastagbélgyulladás (colitis ulcerosa) jóval elterjedtebb, mint gondolnánk, Magyarországon mintegy 45 ezer embert érintenek. Leggyakrabban a 20-40-es korosztály érintett, ami nem csoda, hiszen a stresszes, mozgásszegény életmód és a szorongás, amelyben az elfoglalt diákoknak és középkorúaknak bőven kijut, növeli a betegségek kialakulásának kockázatát.

Fotó: panadda design / Shutterstock

A leggyakoribb panaszok közé tartozik a visszatérő, akár véres hasmenés, a görcsös alhasi fájdalom, a hirtelen testsúlycsökkenés, valamint a krónikus fáradtság. A tünetek a gyulladásos szakaszok, az ún. „fellángolások” idején súlyosbodhatnak, de az étrend tudatos alakításával sokat tehetünk a tünetek enyhüléséért.

Mely diétákkal érdemes próbálkoznunk?

Mediterrán diéta

A rendkívül egészséges, hazánkban is könnyen követhető mediterrán diéta főleg a fehér húsokat (hal, baromfi) és a tojást részesíti előnyben fehérjeforrásként. Emellett sok gyümölcsöt, zöldséget, hüvelyest és teljes kiőrlésű gabonát tartalmaz, zsiradékként pedig elsősorban olívaolajat használ, ami csökkenti a gyulladást.

A mediterrán diéta nem a kizárásról, sokkal inkább a mérséklésről szól, így lelki szempontból is könnyebb megbarátkozni vele. Sem a tej-, sem pedig a hústermékeket nem tiltja, ellenben a hozzáadott cukrot és a feldolgozott élelmiszereket erősen hanyagolja.

Alacsony FODMAP-diéta

A FODMAP, a fermentálható oligoszacharidok, diszacharidok, monoszacharidok és poliolok angol szavak rövidítése, és olyan szénhidrátokat jelöl, amelyek emésztési gondokat okozhatnak, különösen az IBS-es betegeknél. Ezek a szénhidrátok rosszul szívódnak fel a vékonybélben, a vastagbélbe jutva pedig puffadást, hasmenést, hányingert és fájdalmas görcsöket okozhatnak.

Magas FODMAP-tartalmú élelmiszer a fokhagyma, a hagyma, az alma, a zöldborsó, a tejtermékek, a csicseriborsó, a búza, az árpa, a rozstartalmú kenyerek, a péksütemények, valamint a mesterséges édesítőszerek. Az alacsony FODMAP-diéta csökkenti vagy teljesen kiiktatja az étrendből ezeket a szénhidrátokat. Helyette az olyan alacsony FODMAP-tartalmú ételeket részesíti előnyben, mint a pirospaprika, a narancs, a szőlő, a tojás, a zab, a rizs, a főtt hús, az étcsokoládé és a mogyoró.