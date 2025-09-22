Ezt árulja el rólad a konyhád a pszichológus szerint

A lakberendezők szerint egyáltalán nem egyedi probléma a rendetlen konyha. A kupis fiók és a széjjel hagyott konyharuha azonban nem feltétlenül utal kizárólag időhiányra. Dr. William Deihl pszichológus-dietetikus szerint konyhánk híven tükrözi érzéseinket, döntéseinket és személyiségünket. „Az, ahogyan a szobáinkkal bánunk, felfedi, hogyan bánunk önmagunkkal. Ezért minden egyes túlzsúfolt hely egy halk jelzés, amelyre figyelnünk érdemes” – mondja. De mégis mit jelezhet a konyhánk?

Sok mindent elárul a személyiségünkről, hogy a konyha rendetlen vagy sem

Fotó: Ripio / Shutterstock

Rendetlen szekrények

Dr. Andrea Lein pszichológus szerint a rendezetlen, túlzsúfolt szekrények mentális túlterheltségről árulkodhatnak. A minden ajtónyitáskor kiboruló edények utalhatnak arra, hogy túlságosan is rohanunk, vagy éppen arra, hogy rengeteg megvalósítatlan ötlet rejlik bennünk.

A folyton gyarapodó bögregyűjtemény

A bögrék jóval nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az elsőre hinnénk. A krónikus bögrehalmozók számára minden egyes bögre eszmei értékkel bír: egy emléket, egy szokást, egy megnyugtató helyzetet idéznek fel számukra. Ha mi is alig férünk a bögréktől, akkor valószínűleg érzelmesebb emberek vagyunk, akik szeretik pillanatnyi hangulatukat vizuális módon is kifejezni.

A csap alatti káosz

A csap alá kerül minden, amivel most inkább nem szeretnénk foglalkozni. A konyhában ez a terület jelképezi a halogatott döntéseket és feladatokat. Nem érhet vád, hogy nem foglalkozunk velük, hiszen csak eltettük őket szem elől, nem?

Mágnesek tömkelege

Dr. Greg Gomez pszichológus szerint azok pakolnak ki sok képet és mágnest a hűtőre, akiknek láthatóan ki kell fejezniük kötődésüket a szeretteikhez, céljaikhoz és emlékeikhez. Ezek az emberek általában könnyen fejezik ki magukat és érzelmileg könnyen kötődnek. „A hűtőjük gyakorlatilag nem más, mint érzelmeik faliújságja” – mondja.

A gépek támadása

Dr. Lien szerint a túl sok konyhai gép fejlődő személyiségről és ambiciózus életről árulkodik. Legyen szó a barista korszakból hátramaradt kávédarálóról vagy a leárazás alatt vásárolt kenyérsütőről, az eszközök mind egy-egy álmot testesítenek meg. Ha azonban ritkábban használjuk őket, gondoljuk át, mekkora szakadék tátong való életünk és vágyaink között, és mit tehetünk a változás érdekében.