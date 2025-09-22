Ezt árulja el rólad a konyhád a pszichológus szerint

A lakberendezők szerint egyáltalán nem egyedi probléma a rendetlen konyha. A kupis fiók és a széjjel hagyott konyharuha azonban nem feltétlenül utal kizárólag időhiányra. Dr. William Deihl pszichológus-dietetikus szerint konyhánk híven tükrözi érzéseinket, döntéseinket és személyiségünket. „Az, ahogyan a szobáinkkal bánunk, felfedi, hogyan bánunk önmagunkkal. Ezért minden egyes túlzsúfolt hely egy halk jelzés, amelyre figyelnünk érdemes” – mondja. De mégis mit jelezhet a konyhánk?
Dr. Andrea Lein pszichológus szerint a rendezetlen, túlzsúfolt szekrények mentális túlterheltségről árulkodhatnak. A minden ajtónyitáskor kiboruló edények utalhatnak arra, hogy túlságosan is rohanunk, vagy éppen arra, hogy rengeteg megvalósítatlan ötlet rejlik bennünk.
A bögrék jóval nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az elsőre hinnénk. A krónikus bögrehalmozók számára minden egyes bögre eszmei értékkel bír: egy emléket, egy szokást, egy megnyugtató helyzetet idéznek fel számukra. Ha mi is alig férünk a bögréktől, akkor valószínűleg érzelmesebb emberek vagyunk, akik szeretik pillanatnyi hangulatukat vizuális módon is kifejezni.
A csap alá kerül minden, amivel most inkább nem szeretnénk foglalkozni. A konyhában ez a terület jelképezi a halogatott döntéseket és feladatokat. Nem érhet vád, hogy nem foglalkozunk velük, hiszen csak eltettük őket szem elől, nem?
Dr. Greg Gomez pszichológus szerint azok pakolnak ki sok képet és mágnest a hűtőre, akiknek láthatóan ki kell fejezniük kötődésüket a szeretteikhez, céljaikhoz és emlékeikhez. Ezek az emberek általában könnyen fejezik ki magukat és érzelmileg könnyen kötődnek. „A hűtőjük gyakorlatilag nem más, mint érzelmeik faliújságja” – mondja.
Dr. Lien szerint a túl sok konyhai gép fejlődő személyiségről és ambiciózus életről árulkodik. Legyen szó a barista korszakból hátramaradt kávédarálóról vagy a leárazás alatt vásárolt kenyérsütőről, az eszközök mind egy-egy álmot testesítenek meg. Ha azonban ritkábban használjuk őket, gondoljuk át, mekkora szakadék tátong való életünk és vágyaink között, és mit tehetünk a változás érdekében.
Minden háztartásban van egy bizonyos fiók, ami mindent elnyel. A funkciója azonban nem merül ki ennyiben. Nemcsak fizikai, de mentális értelemben is egyfajta semleges zónát teremt: ide tolunk mindent, amiről még nem döntöttünk, amiben még nem vagyunk biztosak.
Előfordul, hogy a sok befőttől és konzervtől alig férünk be a kamrába. Ez gyakran annak a jele, hogy nem igazán szeretjük kiengedni a gyeplőt a kezünkből, mivel a tele kamra a bizonytalan világban is biztonságérzetet kelt – akkor is, ha már azt sem tudjuk, mit vettünk, és mit nem.