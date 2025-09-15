Figyelem! Ha ezt csináljuk, azzal tönkretesszük a vesénket

Bár az érték személyenként változhat, a szakértők kb. napi 50-75 gr fehérje fogyasztását javasolják. Ehhez képest a mi átlagos napi fehérjebevitelünk 100-110 gr körül mozog. Eszerint egy átlag magyar jóval több fehérjét fogyaszt, mint amennyire szüksége van. De ez tényleg olyan rossz dolog?

Ha étrendünkben minden a fehérje körül forog, a rostok és a vitaminok könnyen háttérbe szorulhatnak, ami emésztőrendszeri problémákhoz és hiánybetegségekhez vezethet

Fotó: Studio Peace / Shutterstock

A fehérje túlfogyasztásának veszélyei

Sajnos igen. Napjainkban egyre több kutatás lát napvilágot a túlzásba vitt fehérjefogyasztás káros hatásairól. Túlzott fehérjefogyasztás esetén a vese fokozott terhelésnek van kitéve, ami vesekárosodáshoz vezethet. A vese akár meg is nagyobbodhat és működésében visszafordíthatatlan károk keletkezhetnek, ami többek között az agyagcserét és a vérnyomást is negatívan befolyásolja.

Ha étrendünkben minden a fehérje körül forog, a rostok és a vitaminok könnyen háttérbe szorulhatnak, ami emésztőrendszeri problémákhoz és hiánybetegségekhez vezethet. Egy új kutatás szerint pedig az érelmeszesedés kockázatát is növeli, ha túl sok fehérjét fogyasztunk.

Ha ráadásul zsírosabb húsok vagy sajtok formájában visszük be a fehérjét, azzal nemcsak koleszterinszintünket növeljük óhatatlanul, de a kilók is könnyedén felkúsznak. A túlsúly pedig még több terhet ró a szervezetre.

Mi lehet a háttérben

A teljes képhez fontos látnunk, hogy a tej- és húsipari termékek termelése és fogyasztása jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetének (FAO) felmérése szerint a globális tejfogyasztás mintegy 12 literrel nőtt az elmúlt 60 évben. Magyarországon ennél jóval több tejet fogyasztunk: 2021-ben az éves tejfogyasztásunk kb. 177 liter volt.

Hazánk emellett a hústermékek fogyasztásában is élen jár: a KSH adatai szerint 2020-ban átlagosan kb. 60 kg húst ettünk meg. Érdekesség, hogy a húsfogyasztás a középkorúak körében népszerűbb: míg a fiatalok átlagfogyasztása 51 kg körül mozog, addig a középkorú és idős lakosságé eléri a 81 kg-ot.

Bár a húsok ára a Covid óta jelentősen nőtt, széles körben elfogadott alternatíva híján népszerűségük töretlen. A tejtermékekről ugyanez mondható el, ráadásul itt megjelentek a kifejezetten a testépítőknek szánt, magas fehérjetartalmú étrendkiegészítők.