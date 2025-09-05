Gyerekmenü felnőtteknek: mi ez a furcsa trend Amerikában?

Az Egyesült Államokban a felnőttek majdnem 44%-a rendelt már gyerekmenüt az étteremben. Szokatlanul hangzik? Az eredményeket a Lightspeed Commerce e-kereskedelmi cég tette közzé a Marketwatch piacfigyelő portálon megjelent cikkükben. De vajon mi állhat a háttérben? A felmérés szerint a válaszadók 33,8%-a rendel rendszeresen az étlap gyerekeknek szánt oldalairól, és bár még mindig túlsúlyban vannak azok, akik ragaszkodnak a felnőtt verziókhoz, a válaszadók 11,6%-a jelezte, hogy az általuk látogatott éttermekben nem is engedélyezett, hogy felnőttek kisebb, zónaadagot kérjenek.

Egyre több felnőtt választja az éttermi gyerekmenüt az Egyesült Államokban

Fotó: dasytnik / Shutterstock

Gyerekmenü felnőtteknek - milyen előnnyel jár?

Pedig a „zónázás” számtalan előnnyel jár, még ha a módszer elsőre szokatlannak is tűnhet. Elsősorban gazdaságos, ami az elmúlt évek inflációs rátáját tekintve nem elhanyagolható szempont. Amerikában a gyerekek akár pár dollárért megebédelhetnek, míg itthon a teljes ár feléért, legrosszabb esetben is 75%-ért kerül eléjük a tányér. Mivel az utóbbi években mind a házhoz rendelés, mind pedig az éttermi fogyasztás ára jócskán megugrott, nem csoda, hogy egyesek így próbálnak spórolni.

De a gyerekmenü fogyasztása azoknak is hasznos, akik diétáznak vagy valamilyen orvosi előírás miatt egyébként is kevesebbet kényszerülnek enni. Magyarországon a legtöbb étterem nagyobb adagokat kínál, ez azonban cseppet sem tesz jót a cukorbetegséggel vagy inzulinrezisztenciával küzdőknek. Ha az étterem nem hajlandó elfelezni az adagot vagy a maradékot elcsomagolva hazavinni, a kisebb adag megrendelése által veszteség nélkül ehetünk pontosan annyit, amennyire szükségünk van.

A Food&Wine cikke szerint a gyerekmenüt rendelők Amerikában ráadásul arról számolnak be, hogy az aprónépnek szánt ételek táplálóbbak, finomabbak, ráadásul kalóriaszegényebbek is, mint felnőtteknek szánt fogások. Egyes gyorséttermek például csak a gyerekmenühöz kínálnak salátát vagy zöldségeket.

Arról nem is beszélve, hogy a gyermekétlapok gyakran pont gyerekkorunk kedvenc finomságait vonultatják fel. Egyszerűbb ételek és nosztalgiafaktor: vannak olyan napok, amikor az ínyencségeket félrerakva nehezen tudunk ellenállni a kettős csábításnak.