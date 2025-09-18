7 dolog, amit teljesen feleslegesen tárolunk a hűtőben

Abban mind egyetértünk, hogy a szószok és ízesítő anyagok egyetlen valamirevaló konyhából sem hiányozhatnak. Legyen szó uzsonnára csomagolt szendvicsről, vajas kenyérről vagy sült krumpliról, bármilyen ételt feldobnak. Ha azonban nem vigyázunk, könnyen birtokba vehetik az egész hűtőt, holott sokuk enélkül is tökéletesen eláll. Ez az élelmiszertárolás egyik leggyakoribb tévhite: sok mindent hűtőben tartunk teljesen feleslegesen. Te vajon tudod, mit ne tegyünk hűtőbe? Íme néhány hasznos konyhai praktika!

Te tudod, mely élelmiszereket tárolod feleslegesen a hűtőben?

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Méz a hűtőben?

A méz igen sokoldalú és egészséges összetevő. A teák ízesítésétől kezdve a glazúr készítéséig szinte bármihez felhasználható, a náthás időszakban pedig aranyat ér. A felbontást követően a méz nemcsak hogy nem igényli a hűtést, de kifejezetten árt neki. A nagy hőmérsékletingadozás állagromláshoz, sőt, kikristályosodáshoz vezethet, ezért elég, ha jól visszazárjuk az üveget. Az egyiptomi sírokban talált, több ezer éves méz is bizonyítja, hogy a mézet teljesen felesleges hűtőben tárolni.

Olívaolaj

Ha heti rendszerességgel fogyasztjuk, az olívaolajat nem szükséges hűtőben tartani, viszont a hűvös, naptól elzárt helyeket kedveli. Ez is egy egyszerű, de hasznos konyhai praktika: ha ritkán főzünk vele, betehetjük a hűtőbe, de használat előtt hagyjuk, hogy szobahőmérsékletűre melegedjen.

Szójaszósz

Az ázsiai konyha eme alapeleme egyre több magyar háztartásban is megtalálható, de talán pont tájidegensége miatt féltjük annyira. Pedig a szójaszószban található fermentált alapanyok természetes tartósítószerekként biztosítják, hogy ez a sokszínű öntet felbontás után is sokáig friss maradjon.

Lekvárok

A nagymama lekvárja akár évekig is eláll a polcon, nem szükséges hűtőben tárolni. De mi legyen vele, ha egyszer felbontottuk? Dr. Peter Barratt mikrobiológus szerint a lekvárok és dzsemek a felbontás után akár hónapokig is nyugodtan fogyaszthatóak maradnak, mivel tartósítja gyümölcsök természetes savassága. Ha azonban túl hosszú ideig hagyjuk őket a kamrában, legyünk óvatosak!

Vaj

Mivel általában a szupermarketek hűtött részlegén találjuk, automatikusan arra következtetünk, hogy a vajat mindenképpen a hűtőben kell tárolni, pedig ez nem minden esetben ez a helyzet. Amennyiben pár napon belül elfogyasztjuk, bátran tárolhatjuk szobahőmérsékleten, ráadásul így a küzdelmes, kemény vaj helyett lágy, könnyen kenhető textúrát kapunk.