Gyúrós csodaszer vagy csak újabb divathóbort? Amit a kazeinről tudni érdemes

Az utóbbi években a sport- és egészségtudatos életmódot követők körében egyre gyakrabban bukkan fel a kazein neve. Nem véletlenül: ez a lassan felszívódó fehérje különösen népszerű a testépítők, fitneszedzők és diétázók körében. De vajon tényleg olyan egészséges, mint ahogy sokan állítják? Nézzük meg közelebbről.

A kazein értékes fehérjeforrás, amely támogatja az izomépítést, a csontok egészségét és a jóllakottságérzetet

Fotó: Halk-44 / Shutterstock

Mi is az a kazein?

A kazein egy foszfortartalmú fehérje, amely a tej egyik legfontosabb alkotóeleme. A tehéntej fehérjetartalmának körülbelül 80 százalékát adja, de az anyatejben is megtalálható, bár kisebb arányban. Nem csupán táplálkozási szempontból jelentős: ipari felhasználása is széleskörű, ragasztóktól a festékekig számos termékben hasznosítják. Az emberi szervezet számára azonban legfontosabb tulajdonsága, hogy tartós, egyenletes fehérjeforrást biztosít.

Az izomépítők titkos fegyvere

A sportolók azért kedvelik a kazeint, mert a szervezet lassabban bontja le, mint például a gyors felszívódású savófehérjét. Ez azt jelenti, hogy hosszabb ideig biztosít aminosav-ellátást az izmoknak. Különösen hatékony, ha lefekvés előtt fogyasztjuk: alvás közben segíti a regenerációt és az izomépítést. A testépítők körében ezért gyakran nevezik „éjszakai fehérjének”.

A kazein ráadásul teltségérzetet okoz, így diétákba is jól beilleszthető. Hosszú emésztési ideje miatt sokáig csökkenti az éhséget, ami könnyebbé teszi a kalóriabevitel kontrollálását.

Kalcium, foszfor és még több haszon

A kazein nemcsak az izmoknak, hanem a csontoknak és a szívnek is jót tesz. Egy adag akár a napi kalciumszükséglet felét is fedezheti, ezzel erősíti a csontozatot és támogatja az idegrendszer működését. Emellett foszforban is gazdag, ami nélkülözhetetlen az energiatermeléshez, az anyagcsere megfelelő működéséhez és az egészséges szívműködéshez.

Kinek nem ajánlott?

Fontos tudni, hogy a tejfehérje-érzékenységet sok esetben éppen a kazein vagy a savófehérje váltja ki. Azok számára tehát, akiknél tejtermékek fogyasztása után emésztési panaszok jelentkeznek, a kazein pótlása nem javasolt.

Miben találjuk meg?

Noha a sportboltok polcain egyre több kazeinport és étrend-kiegészítőt találni, a mindennapi étrendben is bőven hozzáférhető. A legtöbb tejtermék tartalmazza, de különösen sok van belőle a túróban és a sajtokban. A savanyú étkezési túró például igazi kazeinbomba, de a kecske- és juhtejből készült változatok is értékes forrásai.