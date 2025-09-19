Kimchi házilag: így készítheted el otthon a koreaiak csodaételét

A kimchi a koreai kultúra meghatározó étele, a keleti savanyúság, amely egyetlen asztalról sem hiányozhat. Amellett, hogy egészséges, rendkívül sokszínű és népszerű. Neve nemcsak a gasztrooldalakon tűnik fel: a Chowder című rajzfilm egyik karakterét is kimchinek hívják.

A kimchi egy hagyományos koreai étel, amely az ázsiai országban az étkezések elengedhetetlen része

Fotó: Ingrid Balabanova / Shutterstock

De mégis mi fán terem a kimchi?

A kimchi nem egy étel, sokkal inkább egy feldolgozási forma. A koreaik már az 1300-as évektől kezdve így tartósították a zöldségeket: sóval, fűszerekkel, és sok esetben csilivel meghintve tették el őket. Bár akármilyen zöldségből készülhet, leggyakoribb alapanyaga a kínai kel.

A kimchit mindig a hűtőben kell tárolni, akkor is, ha még nem bontottuk fel. Mivel nincs pasztőrözve, szobahőmérsékleten az erjedés túl gyorsan zajlik le és az étel megromlik. A kimchi tehát gyakorlatilag él: a mikroorganizmusok szabadon tenyésznek benne, így az idő múlásával az íze is folyamatosan változik.

A hűtőszekrény feltalálása előtt a kimchit a jeges földbe temették vagy a kútba lógatták, hogy megőrizzék frissességét. Emellett alapvetően szezonális jelleggel fogyasztották: azt a kimchit ették, amelyikhez éppen megteremtek az alapanyagok. Ma már külön erre a célra kifejlesztett „kimchi hűtők” is léteznek.

A kimchi áldásai

Bár az értékek zöldségenként eltérhetnek, a kimchi általában ásványi anyagokban gazdag, míg kalóriában szegény. A fermentálás miatt jelentősen támogatja a beleinkben élő jótékony baktériumokat. Emiatt ma már széles körben alkalmazzák bélbetegségek, emésztőrendszeri rendellenességek, bőrproblémák, de akár szív- és érrendszeri megbetegedések és allergia kezelésére is. Mivel csökkenti a szervezetben a gyulladást és erősíti az immunrendszert, több kórnikus betegség kiegészítő terápiája során használják. Állítólag az öregedést is gátolja, illetve segít a fogyásban is.

Hogyan együk?

Csakúgy, mint a magyar csemegeuborka, a kimchi gyakorlatilag bármilyen sós étellel fogyasztható. Készülhet belőle leves, rizses egytálétel, de húsokhoz és halakhoz is kiválóan passzol. Ha valaki megkívánja, magában is eheti, de ma már kimchi ízű nachos, burrito és koktél is készül.