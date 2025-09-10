5 étel, melyet tilos fogyasztania a brit királyi család tagjainak

Ki ne álmodott volna arról, hogy séfek hada lesi minden kívánságát? Hogy az asztalán csettintésre megjelenhet bármilyen ínyencség? Talán ilyen tekintetben a brit királyi család van a legkiváltságosabb helyzetben: kívánságaikat a világ egyik legszínvonalasabb konyhája teljesíti. Mégis van 5 étel, amelyet sose szolgálnak fel nekik, méghozzá okkal.
Kamilla királyné 2018-ban a MasterChef Australia főzőműsor adásában elárulta, hogy a fokhagyma szigorúan tiltott összetevő a Buckingham-palotában. Mivel a királyi család tagjai naponta akár több száz emberrel is érintkezhetnek, fontos, hogy mindenkire jó benyomást tegyenek. A fokhagymaszagú lehelet pedig biztosan nem segítene ebben!
Grant Harrold etikettszakértő, III. Károly király egykori komornyikja elárulta, hogy a királyi család soha nem issza cukorral a teát – még vendégségben sem. Olyannyira, hogy az alkalmazottak már fel sem szolgálnak nekik cukrot. Harrold szerint a király mesterséges ízesítőkkel sem él, inkább mézet csepegtet a csészébe, amelyet annyira szeret, hogy több méhészeti programot is támogat.
A méhészet patronálása mellett rezidenciáján Károly király betiltotta a luxusételnek számító libamájat felszolgálást. A döntés oka az állatvédelem. A király ugyanis az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód megakadályozására alakult királyi társaság (RSPCA) fővédnöke, a libák kényszertömését pedig állatkínzásnak tartja.
Szintén az egykori komornyik, Grant Harrold számolt be arról, hogy a királyi család messziről kerüli a tenger gyümölcseit. Ezzel egyébként nincsenek egyedül, hiszen a legtöbb séf is azt javasolja, hogy csak a legritkább esetben fogyasszunk rákot, osztrigát vagy kagylót étteremben. Csak akkor rendeljünk ilyesmit, ha meggyőződtünk arról, hogy megfelelő forrásból származnak és frissek. Mivel a rengeteg felelősséggel és kötelezettséggel bíró királyi család esetén egy mezei gyomorrontás is súlyos következményekkel járhat, a Windsor-ház tagjai inkább biztosra mennek, és elkerülik a tengeri fogásokat.
Hasonló a helyzet a nyers húskülönlegességekkel is. A tatárbifsztek és más, ritkábban felszolgált húsok ugyan megdobogtatják az ínyencek szívét, mégis könnyen ételmérgezést okozhatnak. Diana hercegné például kizárólag bárányt fogyasztott, más vörös húst nem. Így kikerülhette, hogy esetleg egy váratlan rosszullét miatt kelljen lemondania egy meghívást vagy állami ünnepséget.