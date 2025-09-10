5 étel, melyet tilos fogyasztania a brit királyi család tagjainak

Ki ne álmodott volna arról, hogy séfek hada lesi minden kívánságát? Hogy az asztalán csettintésre megjelenhet bármilyen ínyencség? Talán ilyen tekintetben a brit királyi család van a legkiváltságosabb helyzetben: kívánságaikat a világ egyik legszínvonalasabb konyhája teljesíti. Mégis van 5 étel, amelyet sose szolgálnak fel nekik, méghozzá okkal.

Öt olyan étel is létezik, amelyet soha nem szolgálnak fel a királyi családnak

Fotó: Pete Hancock / Shutterstock

A fokhagyma tiltott a királyi család asztalán

Kamilla királyné 2018-ban a MasterChef Australia főzőműsor adásában elárulta, hogy a fokhagyma szigorúan tiltott összetevő a Buckingham-palotában. Mivel a királyi család tagjai naponta akár több száz emberrel is érintkezhetnek, fontos, hogy mindenkire jó benyomást tegyenek. A fokhagymaszagú lehelet pedig biztosan nem segítene ebben!

Cukor

Grant Harrold etikettszakértő, III. Károly király egykori komornyikja elárulta, hogy a királyi család soha nem issza cukorral a teát – még vendégségben sem. Olyannyira, hogy az alkalmazottak már fel sem szolgálnak nekik cukrot. Harrold szerint a király mesterséges ízesítőkkel sem él, inkább mézet csepegtet a csészébe, amelyet annyira szeret, hogy több méhészeti programot is támogat.

Libamáj

A méhészet patronálása mellett rezidenciáján Károly király betiltotta a luxusételnek számító libamájat felszolgálást. A döntés oka az állatvédelem. A király ugyanis az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód megakadályozására alakult királyi társaság (RSPCA) fővédnöke, a libák kényszertömését pedig állatkínzásnak tartja.

Rákfélék

Szintén az egykori komornyik, Grant Harrold számolt be arról, hogy a királyi család messziről kerüli a tenger gyümölcseit. Ezzel egyébként nincsenek egyedül, hiszen a legtöbb séf is azt javasolja, hogy csak a legritkább esetben fogyasszunk rákot, osztrigát vagy kagylót étteremben. Csak akkor rendeljünk ilyesmit, ha meggyőződtünk arról, hogy megfelelő forrásból származnak és frissek. Mivel a rengeteg felelősséggel és kötelezettséggel bíró királyi család esetén egy mezei gyomorrontás is súlyos következményekkel járhat, a Windsor-ház tagjai inkább biztosra mennek, és elkerülik a tengeri fogásokat.