A tökéletes lecsó 6 titka

Egyszerű közönségkedvenc, amely a baráti bográcsozáson és a gyors családi ebéden egyaránt tarolhat. Bár hazánkban minden családnak megvannak a saját titkos lecsófőzési trükkjei, most hat olyan tippet gyűjtöttünk össze, amelyekre odafigyelve még jobb lehet a lecsó.

Vágólapra másolva!

Igazán jó nyári fogás a lecsó. Könnyen elkészül, tele van egészséges alapanyagokkal, szaftos, laktató, ráadásul a legtöbbekben jó hangulatú közös főzések élményét idézi. Akár bográcsban, akár a tűzhelyen egy fazékban készítjük, az alábbi hat tippet megfogadva még jobb lesz az eredmény! Ilyen is lehet egy jó lecsó: tojással, kolbásszal gazdagított

Fotó: Mindmegette A jó lecsó titkai Zsiradék

Könnyen hajba kaphatnak a háziasszonyok, ha lecsókészítésről esik szó. A választott zsiradék sokféle lehet, és szinte mindenki másra esküszik: napraforgó- vagy olívaolajra, vajra, zsírra, esetleg kis kockára vágott szalonnára stb. Érdemes kísérletezni, a mi szánk ízének mi felel meg a legjobbam. Egy azonban biztos: akármilyen zsiradékot is használunk, ne spóroljunk vele! Elegendő zsírban tud a hagyma egyenletesen pirulni, és a zsíroktól a végeredmény is ízletesebb lesz. Pirítás

A lecsófőzést nem jó elkapkodni. Az összetevőknek megfelelő sorrendben kell a fazékba kerülni, és ahol szükséges, időt kell szánni a pirításra. Ha sietünk, az alapanyagok párolódni fognak és nem pirulni. Márpedig a pirítás által az étel egy olyan pikáns, füstös ízt kap, amit egy jó lecsó nem nélkülözhet. Lassú főzés

Ahogy az előző pontban is utaltunk rá: a lecsófőzés művészet, nem versenyfutás. Ha kapkodunk és túl nagy lángon dolgozunk, a lecsó odaéghet, ha pedig nem hagyunk elég időt az alapanyagoknak, nem tud elpárologni a felgyülemlett víz, így a lecsó túl híg lesz. Inkább dolgozzunk kis lángon – tovább tart ugyan, de a jó eredményre megéri várni. Elégséges hagyma

Bár sokféle lecsórecept keringjen is a nagyvilágban, a hagyma egyből sem hiányozhat. A jól, kíméletesen pirított hagyma az étel szíve-lelke. Ne sajnáljuk: a sok hagymától lesz jó szaftos, sűrű, ízes a lecsó! Friss alapanyagok

A legnagyobb nyári kedvencek, a paradicsom és a paprika jut a hagyma mellett főszerephez a lecsóban. Ügyeljünk rá, hogy friss és ízletes alapanyagokat vásároljunk – így lesz a végeredmény is zamatos. Fűszerek

Mivel a só hatására az amúgy is lédús étel még több levet ereszt, várjunk türelmesen a fűszerezéssel. Csak a legvégén, a paradicsom hozzáadásakor dobjuk bele a sót, borsot, paprikát – és persze a titkos családi összetevőt.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!