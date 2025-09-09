Hírlevél

étel

Ezek után kétszer is meggondoljuk, hogy rendeljünk-e ételt!

1 órája
Egy nemrégiben publikált tanulmány szerint rendelt ételeink olyan ingyenes extrával is együtt járhatnak, amelynek egyáltalán nem fogunk örülni. Ráadásul később drágán meg is fizetjük az árát. A kiszállított ételek csomagolóanyagából ugyanis rengeteg mikroműanyag juthat a szervezetünkbe, ami súlyos károkat okozhat az emésztőrendszerben.
Nem meglepő, hogy amikor a kínai Shanxi Orvosi Egyetem kutatói a mikroműanyagok bélflórára gyakorolt hatását vizsgálták, a diákokhoz fordultak, hiszen az egyetemisták hírhedten sok csomagolt ételt és italt fogyasztanak. A kutatók azt szerették volna megtudni, hogy a kiszállításkor használt műanyag dobozok használata vajon összefüggésben van-e a diákok emésztőrendszeri egészségével. A tanulány szerint a válasz egyértelmű igen.

A rendelt ételt legtöbbször műanyag dobozban szállítják ki, ezáltal pedig rengeteg mikroműanyag kerül a szervezetünkbe
A rendelt ételt legtöbbször műanyag dobozban szállítják ki, ezáltal pedig rengeteg mikroműanyag kerül a szervezetünkbe
Fotó: Kovalevich28 / Shutterstock

Mikroműanyag a csomagolt ételben

A kutatók összesen 200 diákkal dolgoztak heteken át: a diákoknak naplót kellett vezetniük arról, mit ettek és hogyan jutottak az ételhez. Azt is rögzíteniük kellett, hogy a fogyasztott étel vagy ital került-e kölcsönhatásba műanyaggal. Ezután a diákoktól mintát vettek, a mintát pedig több különféle vizsgálatnak vetették alá. A vizsgálat eredménye minden kétséget kizár: minden egyes diák székletében találtak mikroműanyagokat, azaz 5 miliméternél kisebb műanyagdarabokat.

A tanulmány szerint átlagosan 171-269 mikroplasztikdarabot mutattak ki minden 100 g székletben, melynek jelentős hányada PET-származék volt. A PET, azaz a polietilén-tereftalát az egyik legelterjedtebb műanyag; ezt használják például az ásványvizek és üdítők palackozásához. Darabkái a bélrendszerben apró, vékony szálakként jelenhetnek meg.

A vizsgálat azt is egyértelműen kimutatta, hogy azoknál, akik naponta három vagy annál több alkalommal fogyasztottak csomagolt ételt, jóval magasabb volt a mikroműanyagok aránya. Ez azért sem meglepő, mert az ételt általában forrón kanalazzák a szállításra alkalmas műanyag dobozba, az edényre ható hőtől pedig jelentős mennyiségű mikroműanyag szabadul fel.

Milyen hatással van ez a bélflóránkra? 

A kutatók nemcsak a mikroműanyagok mennyiségét vizsgálták, hanem a résztvevők emésztőrendszerének egészségét is. A jelek azonban itt sem biztatóak.

A tanulmány szerint a műanyagokkal legtöbbet érintkező diákok szervezete ugyanis több betegséggel és gyulladásos állapottal kapcsolatba hozható baktériumot tartalmazott, míg a bélflórát és emésztést támogató, egyensúlyfenntartó baktériumok száma alacsonyabb volt.

Bár a mikroműanyagok kutatása még gyerekcipőben jár, egyre több jel utal arra, hogy a műanyagok súlyosan károsítják az egészségünket. Azok, akik hetente 4-7 alkalommal rendelnek ételt, nagyjából 12-203 adagnyi mikroműanyagot fogyasztanak el – így azok akik rendszeresen rendelik az ételt, fokozott veszélynek vannak kitéve.

 

