Rendkívüli

Pad Thai

Pad Thai

Ez az ázsiai street food meghódította a világot - de vajon mi a titka?

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Népszerű street food, amely az egész világot és a magyar szíveket is meghódította. Hivatalosan is a világ egyik legfinomabb ételének kiáltották ki, de mégis honnan származik ez az ínycsiklandó, mégis változatos étel, a pad thai?
Pad Thaistreet foodrecept

A pad thai egy thai eredetű, wokban sült tésztatétel. Hagyományosan rizstésztával készítik és halat, garnélarákot, dióféléket, tojást, csilit, zöldségeket, halszószt és hagymát tartalmaz, bár az összetevők gyakorlatilag a végtelenségig kombinálhatók.

A pad thai otthon is könnyen elkészíthető
Fotó: Mindmegette / Mindmegette

Thaiföld hivatalos étele

A pad thai Thaiföld hivatalos étele az 1930-as évek óta, amikor az ország nevét Sziámról Thaiföldre változtatták. Pedig eredetileg nem is Thaiföldről, hanem Kínából származik! A kínai rizses alapot persze saját képükre formálták a thaiok: ők adták hozzá például a csilit vagy a tamarind pasztát, és ők kezdték el rizs helyett tésztával készíteni. Az egyszerű, de tápláló étel a háború sújtotta országban igazi életmentőnek számított, és hamarosan a nemzeti identitás részévé vált.

Azóta az egész világot meghódította, hazánkban is több helyen fogyasztható. Sőt, olyannyira közönségkedvenccé vált, hogy november 7-ét nemzetközi pad thai nappá kiáltották ki!

Tudományosan bizonyított, hogy ellenállhatatlan

Ez nem elfogultság: tudományos alapja van annak, miért olyan ellenállhatatlan a pad thai. Ha ugyanis megfelelően készítik el, a pad thaiban tökéletes egyensúlyba kerül a sós, az édes, a keserű, a savanyú és a fűszeres íz. Nem csoda, hogy ízbomba robban a szánkban minden egyes falattal.

Ráadásul hiába tekintjük gyorsételnek, ha figyelünk a hozzáadott só és zsír mennyiségére, egészséges és kiegyensúlyozott ebédet varázsolhatunk magunknak. A rizstészta nemcsak szénhidráttal, de az immunrendszert támogató szelénnel is ellátja a szervezetünket. A pad thait hagyományosan csirkével, tofuval vagy garnélarákkal készítik és tojással gazdagítják, így a szükséges fehérjebevitelhez is hozzájárul, méghozzá zsírokban szegény módon. A pirított zöldségek a rostokért és egyéb ásványi anyagokért, a tetejére szórt csírák vitaminokban és folátokban, a hozzáadott magvak pedig omega 3-zsírsavban gazdagok.

Elkészítése

A pad thai otthon is könnyen elkészíthető. Nem kell más hozzá, mint egy nagy wok vagy tapadásmentes edény, és egy kis türelem. A pad thait ugyanis a legjobb kis adagokban, nagy főzőfelületen elkészíteni, hogy elkerüljük az összeragadt tésztacsomókat.

Pad thai recept

Hozzávalók (2 főre)

  • 15 dkg rizstészta (széles, 3–5 mm-es, áztatva 30 percig langyos vízben)
  • 15 dkg garnélarák (tisztítva; helyette lehet csirke vagy tofu is)
  • 2 db tojás
  • 2 ek növényi olaj (földimogyoró- vagy napraforgóolaj)
  • 2 gerezd fokhagyma, apróra vágva
  • 1 marék babcsíra
  • 2 db újhagyma, ferdén szeletelve
  • 3 dkg pirított földimogyoró, durvára törve
  • 1 db lime, cikkekre vágva
  • 1 db szárított chili (morzsolva, ízlés szerint)
    A szószhoz:
  • 2 ek halszósz
  • 1,5 ek tamarind paszta
  • 1,5 ek pálmacukor (vagy barna cukor)

Elkészítése

  1. A pad thai elkészítéséhez először össze kell keverni a szószt: a halszószt, a tamarind pasztát és a pálmacukrot egy kis lábasban, alacsony lángon addig melegítjük, amíg a cukor teljesen feloldódik, majd félretesszük. 
  2. Közben a rizstésztát langyos vízben beáztatjuk körülbelül fél órára, hogy megpuhuljon. Egy wokot vagy nagy serpenyőt erősen felhevítünk, beleöntjük az olajat, majd gyorsan megfuttatjuk benne az apróra vágott fokhagymát. Hozzáadjuk a megtisztított garnélát, és másfél-két percig pirítjuk, amíg színt kap. 
  3. Ezután a garnélát félretoljuk az edény egyik oldalára, a középre ütjük a tojásokat, és elkezdjük felrántani, éppen csak addig, amíg félig megszilárdulnak. 
  4. Ekkor belekerül a lecsepegtetett tészta, amelyet az előkészített szósszal meglocsolunk, és erős lángon, folyamatosan forgatva átmelegítünk. Ha a tészta száraznak tűnik, egy-két evőkanál vizet adhatunk hozzá. 
  5. Végül belekeverjük a babcsírát és az újhagymát, rövid ideig tovább pirítjuk, majd a tálalásnál megszórjuk durvára tört pirított földimogyoróval és egy kevés morzsolt chilivel. A pad thai mellé frissen vágott lime-cikkeket kínálunk, amelyekkel mindenki ízlés szerint savanyíthatja az ételt.

Forrás

 

