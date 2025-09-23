Ez az ázsiai street food meghódította a világot - de vajon mi a titka?

A pad thai egy thai eredetű, wokban sült tésztatétel. Hagyományosan rizstésztával készítik és halat, garnélarákot, dióféléket, tojást, csilit, zöldségeket, halszószt és hagymát tartalmaz, bár az összetevők gyakorlatilag a végtelenségig kombinálhatók.

A pad thai otthon is könnyen elkészíthető

Fotó: Mindmegette / Mindmegette

Thaiföld hivatalos étele

A pad thai Thaiföld hivatalos étele az 1930-as évek óta, amikor az ország nevét Sziámról Thaiföldre változtatták. Pedig eredetileg nem is Thaiföldről, hanem Kínából származik! A kínai rizses alapot persze saját képükre formálták a thaiok: ők adták hozzá például a csilit vagy a tamarind pasztát, és ők kezdték el rizs helyett tésztával készíteni. Az egyszerű, de tápláló étel a háború sújtotta országban igazi életmentőnek számított, és hamarosan a nemzeti identitás részévé vált.

Azóta az egész világot meghódította, hazánkban is több helyen fogyasztható. Sőt, olyannyira közönségkedvenccé vált, hogy november 7-ét nemzetközi pad thai nappá kiáltották ki!

Tudományosan bizonyított, hogy ellenállhatatlan

Ez nem elfogultság: tudományos alapja van annak, miért olyan ellenállhatatlan a pad thai. Ha ugyanis megfelelően készítik el, a pad thaiban tökéletes egyensúlyba kerül a sós, az édes, a keserű, a savanyú és a fűszeres íz. Nem csoda, hogy ízbomba robban a szánkban minden egyes falattal.

Ráadásul hiába tekintjük gyorsételnek, ha figyelünk a hozzáadott só és zsír mennyiségére, egészséges és kiegyensúlyozott ebédet varázsolhatunk magunknak. A rizstészta nemcsak szénhidráttal, de az immunrendszert támogató szelénnel is ellátja a szervezetünket. A pad thait hagyományosan csirkével, tofuval vagy garnélarákkal készítik és tojással gazdagítják, így a szükséges fehérjebevitelhez is hozzájárul, méghozzá zsírokban szegény módon. A pirított zöldségek a rostokért és egyéb ásványi anyagokért, a tetejére szórt csírák vitaminokban és folátokban, a hozzáadott magvak pedig omega 3-zsírsavban gazdagok.

Elkészítése

A pad thai otthon is könnyen elkészíthető. Nem kell más hozzá, mint egy nagy wok vagy tapadásmentes edény, és egy kis türelem. A pad thait ugyanis a legjobb kis adagokban, nagy főzőfelületen elkészíteni, hogy elkerüljük az összeragadt tésztacsomókat.